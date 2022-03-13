شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية مشاركة التطبيقات أو الملفات عبر ميزة Nearby Share على هواتف أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمنى مستخدمو أندرويد دائمًا أن يكون لديهم ميزة تشبه Airdrop حيث يمكن للمرء نقل الملفات على الفور إلى الأشخاص من حولهم دون الحاجة إلى الاقتران والتأكد أيضًا من سرعة النقل.

ولحسن الحظ ، قدمت جوجل أيضًا طريقة تسمى "Nearby Share"، والتي تسمح للمستخدم بالعثور على الصور ومقاطع الفيديو وحتى التطبيقات وإرسالها عبر الوسيط.

ما هي ميزة Nearby Share؟ تتيح Nearby Share لمستخدمين إرسال ملفات بعضهم البعض بطريقة سهلة وبسيطة على هواتفهم الذكية التي تعمل بنظام أندرويد. يدخل هذا التنسيق حيز التشغيل عندما يخطط مستخدمان ، قريبان من بعضهما البعض ، للإرسال عبر الصور أو مقاطع الفيديو أو بعض الملفات الثقيلة.

كيف تعمل ميزة "Nearby Share"؟ تمامًا مثل Airdrop من Apple ، تستخدم مشاركة الأجهزة المجاورة اتصال Bluetooth لإعداد شبكة Wi-Fi من نظير إلى نظير بين أجهزة المستخدمين الاثنين، وهذا يعني أن المستخدم لا يحتاج إلى الاتصال ببيانات الجوال أو شبكة Wi-Fi لاستخدام ميزة Nearby Share.

ومع ذلك، سيتعين على كل من المستخدمين الاحتفاظ بشبكة Wi-Fi و Bluetooth قيد التشغيل، الميزة الكبيرة لاستخدام ميزة Nearby Share هي أنه يمكن استخدام الوظيفة حتى عندما يكون كلا المستخدمين غير متصلين تمامًا.

1. افتح تطبيق الملفات من Google على هاتفك.

2. سترى أيقونة مشاركة في أسفل اليمين، انقر فوق ذلك.

3. سيتم توجيهك إلى صفحة بها خياران - إرسال واستلام.

4. عند النقر فوق إرسال، سينقلك إلى صفحة حيث يتعين عليك تحديد ما تريد نقله.

5. ثم يبحث الهاتف عن الأجهزة القريبة التي يمكنك نقلها.