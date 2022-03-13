شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بيانات اللياقة البدنية الخاصة بـOculus Quest 2 متاحة قريبا على تطبيق Apple Health والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت Meta أن Oculus Quest 2 سيسمح للمستخدمين بإرسال بيانات التمرينات الرياضية إلى تطبيق Apple Health والأنظمة الأساسية الأخرى التابعة لجهات خارجية.

واعتبارًا من أبريل، ستكون بيانات اللياقة البدنية Oculus قابلة للمزامنة مع تطبيق Oculus Mobile على أجهزة iOS، أو مباشرة إلى تطبيق Apple Health، وفي الوقت الحالي، عندما يتمرن الأشخاص باستخدام الألعاب التفاعلية المتوفرة على Oculus Quest 2 ، لا يمكن عرض البيانات إلا على تطبيق Oculus Mobile.

ومع التحديث، قد يرى المرء بيانات اللياقة البدنية Oculus Quest 2 على تطبيق Apple Health، وقالت شركة "ميتا" في بيان لها :"إذا كان لديك جهاز iOS ، فستتمكن من اختيار مزامنة تقدم لياقة VR مع تطبيق Apple Health لتتبع تمارين VR تلقائيًا على iPhone أو iPad أو Apple Watch دون الحاجة إلى إدخال معلومات يدويًا حول التمرين".

و"هذا يعني أنه يمكن تتبع جميع إحصاءات التمرين، بما في ذلك أنشطتك داخل وخارج الواقع الافتراضي، وإتاحتها في مكان واحد"، وستسمح جميع أجهزة iOS التي تدعم هذا التطبيق للمستخدمين بتتبع الدقائق التي يقضونها في التمرين.

ويعد عملاق وسائل التواصل الاجتماعي بأن بيانات اللياقة الخاصة به سيتم تخزينها في حالة مشفرة، وبالإضافة إلى ذلك ، تقول إنها لن تستخدم البيانات للإعلان المستهدف.