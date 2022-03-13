شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: توقف خدمة تدفق الرسوم المتحركة Crunchyroll من سونى فى روسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت شركة أخرى بقطع السوق الروسية مؤقتًا عن خدماتها فى أعقاب غزو البلاد لأوكرانيا، ومنعت وحدة الترفيه التابعة لشركة Sony المستخدمين الروس من الوصول إلى خدمة تدفق الرسوم المتحركة Crunchyroll وقالت إنها ستوقف إصدار الترفيه المنزلي لأفلام مثل Spider-Man: No Way Home داخل روسيا، ووفقًا لـ Variety كانت الشركة قالت فى وقت سابق إنها لن تطرح قائمة الأفلام المسرحية القادمة فى البلاد، وفقا لتقرير engadged.

وقال تونيفينسيكيرا الرئيس التنفيذى لشركة Sony Pictures Entertainment فى رسالة بريد إلكترونى إننا نقف مع العديد من الشركات حول العالم التى أوقفت الآن عملياتها التجارية مؤقتًا فى روسيا، ودعماً للجهود الإنسانية الجارية حاليًا فى أوكرانيا والمنطقة المحيطة بها، وذهب Vinciquerra ليخبر الموظفين أن الشركة كانت توقف أيضًا صفقات توزيع التلفزيون المستقبلية.

وتوقيت تعليق Crunchyroll جدير بالملاحظة بشكل خاص، وقامت سونى بصفقة شراء المنصة بقيمة 1.175 مليار دولار فى عام 2020، وبدأت الشركةإضافة العناوين من كتالوج Funimation في بداية شهر مارس.

وأخبرت Crunchyroll مشتركى Premium في روسيا أنها لن تفرض عليهم رسومًا مقابل الخدمة طالما أن النظام الأساسي غير متوفر في البلاد، ومن الجدير بالذكر أيضًا أن قسم PlayStation فى Sony قد قامت بالفعل وأوقفت مبيعات الأجهزة والبرامج .