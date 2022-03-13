كيفية استخدام Apple Watch للتحكم في كاميرا آيفون

أعلنت آبل منذ فترة عن تحديث جديد يسمح لمستخدمي هواتف آيفون وساعات Apple Watch أن يقوموا بالتقاط الصور مباشرةً عبر كاميرا الهاتف دون الإمساك به، لتصبح الساعة تعمل كجهاز للتحكم عن بعد في كاميرا الهاتف، وحتى تتمكن من التقاط جميع الصور بالكفاءة التي ترغب بها والسهولة التي ترغب بها.

وتستطيع استخدام هذه الخاصية لالتقاط الصور عبر الهاتف إن كان الهاتف بعيدًا عنك أو قمت بتثبيت الهاتف على حامل تثبيت وترغب في التقاط الصورة عن بعد ومعاينتها عبر الكاميرا مباشرةً دون الحاجة إلى امساك الهاتف أو استخدامه.

وتساعد هذه الخدعة مستخدمي آيفون على التقاط صور أكثر احترافية عبر استخدام حوامل التثبيت أو أجهزة Tripod الممتدة والتي تجعلك تضع الهاتف في أماكن صعبة الوصول إليها لتتمكن من التقاط الصور بالاحترافية والإتقان كأنك تمسك بالهاتف.

وتعمل هذه الخاصية مع العدسة الأمامية لكاميرا آيفون أو العدسة الخلفية أيضًا، كما أنها تعمل فقط مع ساعات Apple Watch الذكية ولا تعمل مع أي ساعة ذكية أخرى حتى إن تمكنت من توصيلها بهاتف آيفون الخاص بك.

طريقة استخدام Apple Watch لتتحكم في كاميرا آيفون عن بعد

تستطيع تفعيل هذه الخاصية بسهولة ودون الحاجة إلى تثبيت أي تطبيقات خارجية أو محاولة استخدام أي أدوات خارجية، حيث كل ما تحتاج لفعله هو اتباع الخطوات التالية:

توجه في البداية إلى هاتفك وقم بفك القفل الخاص به لفتح الحماية.

بعد ذلك توجه إلى Apple Watch الخاصة بك وقم باختيار تطبيق ريموت الكاميرا، وتجد هذا التطبيق في الشاشة الرئيسية لتطبيقات الساعة الذكية الخاصة بك.

تستطيع بعد ذلك استخدام الزر الفيزيائي في جانب الساعة للتحكم في درجة التقريب البصري، كما يمكنك الضغط على أي جزء ترغب في التركيز عليه عبر الصورة مباشرةً وبكل سهولة.

يمكنك الضغط على علامة معاينة الصور الموجودة في أسفل الشاشة حتى تتمكن من رؤية الصور التي قمت بالتقاطها سابقًا ومعاينتها كما ترغب، كما يمكنك الانتقال بين الصور من جهة اليمين واليسار كما ترغب عبر تحريك الشاشة إلى جهة اليمين أو اليسار.

ويمكنك تغيير بعض الإعدادات الخاصة بتطبيق الكاميرا أو التحكم في الكاميرا عن بعد، مثل الانتقال من الكاميرا الأمامية إلى الكاميرا الخلفية والعكس أيضًا بشكل مباشر عبر استخدام هذا التطبيق.

وكل ما تحتاج لفعله هو الضغط على علامة النقاط الثلاثة الموجودة أسفل الشاشة، وبعد ذلك اختيار الكاميرا التي ترغب في استخدامها، كما تستطيع تفعيل المؤقت والغاءه كما ترغب بسهولة ودون الحاجة إلى التوجه لتطبيق الكاميرا الخاص بك.

ولكن كما قلنا فإن هذه الخاصية تعمل فقط مع ساعات Apple Watch، كما يجب أن تستخدم حساب آيكلاود نفسه بين الهاتف والساعة حتى تتمكن ربطهما معًا.

وتعمل هذه الخاصية مع جميع ساعات آبل التي تستخدم نظام Watchos7.0 فما فوق، وهذا يعني أغلب الساعات الذكية الموجودة حاليًا والأحدث من الجيل الثالث من الساعة، وتمتاز ساعة Apple Watch بمجموعة من الميزات الإضافية عند ربطها واستخدامها مع هواتف آيفون، مثل فتح الهاتف باستخدام بصمة الوجه ودون الحاجة إلى إزالة القناع أو إدخال الرمز السري الخاص بك.

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