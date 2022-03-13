أسرع وأرخص هاتف آيفون بدعم 5G.. تعرّفوا الى جهاز “أبل” الجديد

كتبت أسماء لمنور في الأحد 13 مارس 2022 01:23 مساءً - منذ ساعتين

كشفت شركة أبل عن إطلاق أسرع وأرخص هاتف آيفون مع دعم تقنية 5G خلال مؤتمر Peek Performance.

وأشارت الشركة الأميركية الى أن الجيل الثالث من هاتف آيفون SE لعام 2022 يعتمد على معالج أبل A15 Bionic، الذي يتم استعماله في الهاتف الذكي آيفون 13 وآيفون 13 برو الأكثر تكلفة.

“آيفون SE الجديد”، هو اسم الجهاز الجديد، وقد اكدت الشركة ان ليس هناك اختلافات في التصميم الخارجي عن هاتف آيفون SE من عام 2020، والذي يستند في تصميمه إلى هاتف آيفون 8 بشاشة قياس 4.7 بوصة وحواف سميكة نسبيا وزر رئيسي Home مدمج به معرف أبل Touch ID على الجانب السفلي.

كذلك، أفادت أبل بأن جهاز آيفون SE الجديد يزخر بالمعالج A15 Bionic، وبالتالي فإنه يمنح هاتف أبل الجديد نفس الأداء مثل الموديل الفاخر آيفون 13 وآيفون 13 برو، بالإضافة إلى توافر مودم تقنية الجيل الخامس للاتصالات الهاتفية الجوالة 5G، والذي يتوافق مع شبكات Sub-6، مؤكدةً أن الهاتف يمتاز بفترة تشغيل أطول للبطارية اعتمادا على المعالج الجديد مع إضافة بعض المزايا الجديدة للكاميرا مثل تقنية Deep Fusion للمزيد من وضوح الصورة، ومن المقرر طرح هاتف آيفون SE الجديدة بتكلفة تبلغ 429 دولارا أمريكيا.

وكشفت أبل خلال مؤتمرها الافتراضي لعام 2022 تحت مسمى “بييك بيرفورمانس” أغلب التفاصيل المتعلقة بهاتف آيفون الجديد منخفض التكلفة.

وشهد الحدث الكشف عن 6 أجهزة ومنتجات رئيسية، هي هاتف آيفون SE الجديد، وجهاز “آيباد إير” الجيل الجديد، وأحدث أجهزة ماك، “ماك ستوديو”، ومعه شاشة “ستوديو ديسبلاي” الجديدة كليا.

وآيفون الجديد هو هاتف SE 3 الذي تسعى أبل من خلاله لاستقطاب مستخدمي أنظمة أندرويد، لما ستوفره به من أنظمة حديثة، مع توفيره بتكلفة منخفضة.

ومن المتوقع أن تبدأ أبل في شحن الهاتف بعدد يتراوح بين 25 مليون و30 مليون وحدة خلال عام 2022 الجاري.