شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تحتاج معرفته عن حظر "انستجرام" في روسيا بعد سماح "ميتا" بخطابات الكراهية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت روسيا مؤخرا تحرك Meta Platforms لرفع مؤقت للحظر المفروض على الدعوات إلى العنف ضد الجيش والقيادة الروسية، فيما دعا نائب برلماني مؤثر إلى حظر انستجرام في روسيا.

ففي تغيير مؤقت لسياسة خطاب الكراهية، ستسمح Meta Platforms لمستخدمي فيس بوك و انستجرام في بعض البلدان بالدعوة إلى العنف ضد الروس والجنود الروس في سياق غزو أوكرانيا، وفقًا لرسائل البريد الإلكتروني الداخلية التي اطلعت عليها رويترز.

وقالت السفارة الروسية في واشنطن في بيان يوم الجمعة إن "سياسة ميتا العدوانية والإجرامية التي تؤدي إلى التحريض على الكراهية والعداء تجاه الروس أمر شائن"، وقالت "تصرفات الشركة دليل آخر على حرب المعلومات دون قواعد معلنة على بلادنا".

وأكد متحدث باسم ميتا أنها خففت مؤقتًا قواعد الخطاب السياسي ، مما سمح بنشر منشورات مثل "الموت للغزاة الروس" ، على الرغم من أنها لن تسمح بالدعوات إلى العنف ضد المدنيين الروس.

وقال ألكسندر خينشتاين ، رئيس لجنة سياسة المعلومات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس الدوما ، مجلس النواب الروسي ، إن مجلس الدوما سيستأنف أمام مكتب المدعي العام الروسي ولجنة التحقيق بشأن هذه الخطوة. ولم يتضح الإجراء الذي يتوقع أن تتخذه تلك الهيئات.

وقال: "إذا كان هذا صحيحًا ، فعندئذ بالطبع يجب حظر انستجرام في روسيا بعد فيس بوك".