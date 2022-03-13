شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تصميم مركبة نقل رواد الفضاء على سطح القمر (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طور العلماء مركبة قمرية غريبة المظهر لتكون نموذج أولي جديد لنقل رواد الفضاء عبر سطح القمر في العقود المقبلة، التي تشبه إلى حد كبير عربة الأطفال العملاقة، حيث صممتها شركة Venturi Astrolab بكاليفورنيا الناشئة في مجال الطيران، وهى قادرة أيضًا على الانحناء ورفع الحمولات من تربة القمر وإيداع الشحنة في الموقع المطلوب.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، سيتم تصميم المركبة خصيصًا للتعامل مع التضاريس القمرية ويمكن استخدامها يومًا ما لنقل البشر حول المريخ.



مركبة القمر تخطط Venturi Astrolab لتجميع أسطول من المركبات الجوالة خلال السنوات القادمة، فإنها تريد مساعدة وكالة ناسا والشركات التجارية في تأسيس وجود طويل الأمد على القمر الصناعي الطبيعي الوحيد للأرض، لكنها لم تكشف عن تكلفة المركبة الجوالة. يُطلق على العربة الجوالة، اسم FLEX، للوجستيات والاستكشاف المرنة، حيث يمكنها أن تحمل مجموعة متنوعة من الأشياء المختلفة إذا تم بناؤها وفقًا لمعيار الحجم والشكل المتفق عليه.



مركبة رواد الفضاء المتجولة

يمكن التحكم في العربة عن بعد، والمناورة بشكل شبه ذاتي، بل ويمكن تعديلها لتشمل واجهة طاقم بحيث يمكن لرواد الفضاء الركوب على متنها أثناء قيادتها عبر سطح القمر.

كما يوضح مصممو FLEX أنها أكثر توافقًا مع هدف ناسا النهائي المتمثل في دعم التواجد المستمر على القمر والمريخ لأنها مصممة حول واجهة حمولة معيارية تدعم النقل متعدد الوسائط من مركبة الهبوط إلى المركبة الجوالة والعودة.