شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مركبة الصين المتجولة تظهر صورة من الجانب المظلم للقمر.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعثت المركبة القمرية الصينية صورة جديدة للجانب المظلم للقمر تظهر المسار المتعرج الذي سلكته على السطح، حيث وصلت المركبة الجوالة Yutu-2 إلى القمر منذ ثلاث سنوات على Change 4، وهى أول مركبة فضائية تهبط على الجانب البعيد من القمر، ويمكن رؤية Change 4 في الجزء الخلفي الأيمن من صورة البانوراما، جنبًا إلى جنب مع المسارات الملتوية في غبار القمر التي خلفتها.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قطعت Yutu-2 التي تعمل بالطاقة الشمسية 3376 قدمًا (1،029 مترًا) عبر فوهة فو كارمان منذ هبوطها، وفقًا لبيانات من نظام تطبيقات استكشاف القمر في الصين.



صورة مركبة الصين على القمر

وكان تم إطلاق Yutu-2 من مركز Xichang لإطلاق الأقمار الصناعية في الصين في 7 ديسمبر 2018، وهبطت بعد أقل من شهر.

ورصدت العربة الجوالة التي يبلغ وزنها 308 رطلاً (140 كجم) دائرتين سليمتين من الزجاج الشفاف يصل سمكهما إلى بوصة واحدة على الجانب البعيد من القمر.

وهذه الكرات الزجاجية المكتشفة حديثًا أكبر بكثير، حيث يبلغ حجمها حوالي 0.5 بوصة إلى 1 بوصة (1.5 سم إلى 2.5 سم)، ويتشكل الزجاج على القمر عندما تتعرض مادة السيليكات، المعادن المكونة للصخور، لدرجات حرارة عالية.

كما أنه من المعروف أن رواسب الزجاج البركاني تشكلت خلال الانفجارات المتفجرة في تاريخ القمر، عندما كان نشطًا بركانيًا، ويمكن تشكيل زجاج جديد على القمر بسبب الحرارة الناتجة عن ارتطام النيازك بسطح القمر.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يصادف فيها Yutu-2 ميزات قمرية غريبة، ففي العام الماضي، أعاد صوراً لـ "كوخ غامض" في الأفق، واجه الباحثون صعوبة في التعرف عليه في البداية، وعند الفحص الدقيق ، تم الكشف في يناير عن أنه صخرة على شكل أرنب، محاط بـ "فضلات" صخرية وفتات طعام.