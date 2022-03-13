شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية إيقاف التشغيل التلقائى على يوتيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضع التشغيل التلقائي على يوتيوب المحتوى ذي الصلة في قائمة الانتظار، عند مشاهدة مقاطع الفيديو المفضلة لديك على يوتيوب، وفي بعض الأحيان، يمكن أن تكون هذه ميزة مفيدة إذا كنت مهتمًا بمشاهدة المزيد، ولكنها قد تقترح أيضًا مقاطع فيديو قد لا ترغب في مشاهدتها، ووفقا لما ذكره موقع "business insider"، فإن ميزة التشغيل التلقائي سهلة الإيقاف سواء كنت تقوم بالبث على سطح المكتب أو الجهاز المحمول، وهنا نقدم لك الخطوات التي يجب إتباعها.





كيفية إيقاف تشغيل التشغيل التلقائي في يوتيوب على الهاتف

1. اضغط لفتح فيديو يوتيوب.

2. حدد موقع مفتاح التشغيل التلقائي أعلى مشغل الفيديو، حيث يكون المفتاح في الموضع الصحيح برمز تشغيل، وعند إيقاف التشغيل التلقائي، يكون المفتاح في الموضع الأيسر برمز إيقاف مؤقت.

3. اضغط فوق مفتاح التبديل لتشغيل أو إيقاف تشغيل التشغيل التلقائي.

يمكنك بدلاً من ذلك، إيقاف تشغيل التشغيل التلقائي في إعدادات التطبيق:

1. في علامة التبويب "الصفحة الرئيسية" في تطبيق YouTube، اضغط فوق صورة ملفك الشخصي، ثم اضغط فوق "إعدادات".

2. اضغط على التشغيل التلقائي، ثم اضغط على مفتاح التشغيل التلقائي إلى وضع الإيقاف لإيقاف تشغيل الميزة.



كيفية إيقاف تشغيل التشغيل التلقائي في يوتيوب على جهاز الكمبيوتر كيفية إيقاف تشغيل التشغيل التلقائي في يوتيوب على جهاز الكمبيوتر 1. اضغط لفتح فيديو يوتيوب.

2. حدد موقع مفتاح التشغيل التلقائي أسفل مشغل الفيديو، حيث يكون المفتاح في الموضع الصحيح برمز تشغيل. عند إيقاف التشغيل التلقائي، يكون المفتاح في الموضع الأيسر برمز إيقاف مؤقت.

3. اضغط فوق مفتاح التبديل لإيقاف تشغيل التشغيل التلقائي أو تشغيله.