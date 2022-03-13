شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: توهج شمسى ضخم يعرض الأرض لأضواء الشفق القطبى الشمالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسبب التوهج الشمسي الضخم في إطلاق كتلة إكليلية (CME) تتجه نحو الأرض، ما ينتج عنه أنوارالشفق القطبي في أقصى الجنوب مثل اسكتلندا وشمال إنجلترا غدا، فمن المتوقع أن ينتج CME عواصف مغنطيسية أرضية عندما يصطدم بكوكبنا إما في وقت متأخر من يوم الأحد أو في وقت مبكر من يوم الاثنين، مما يجعل من الممكن اكتشاف الظاهرة الطبيعية عبر الأجزاء الشمالية من المملكة المتحدة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، ليس هذا فقط ولكن من المتوقع أن يكون الغطاء السحابي ضئيلًا نسبيًا مساء الأحد وحتى يوم الاثنين، مما يعني أن مراقبي السماء لديهم كل فرصة للرؤية.

تُعرف هذه الظاهرة باسم الشفق القطبي، التى تُرى في الغالب في مناطق خطوط العرض العليا، حيث يظهر الشفق القطبي عندما تصطدم الذرات الموجودة في الغلاف الجوي للأرض على ارتفاعات عالية بجزيئات مشحونة نشطة من الشمس، مما يخلق ألوانًا خضراء مع لمسة من اللون الوردي والأحمر والبنفسجي، وغالبًا ما يُرى في الشتاء عندما تكون الليالي باردة وطويلة ومظلمة.

قال الخبراء، إن آثاره ستستمر على الأرجح حتى ليلة الاثنين، مما يجعل الشفق القطبي مرئيًا على طول الأفق الشمالي إذا كانت السماء صافية، سيكون لدى أولئك في اسكتلندا وشمال إنجلترا فرصة جيدة لمشاهدة العرض.

قال مكتب الأرصاد الجوية البريطانى: "تُظهر صور الأقمار الصناعية أن CME يغادر الشمس أمس، مما قد ينتج عنه عواصف مغناطيسية أرضية طفيفة / معتدلة في 13 أو 14 مارس، مع إمكانية مشاهدة الشفق القطبي في اسكتلندا وشمال إنجلترا."

وتعتبر العاصفة الشمسية أو المغناطيسية الأرضية اضطرابًا كبيرًا في الغلاف المغناطيسي للأرض، وهى المنطقة المحيطة بالأرض التي يتحكم فيها المجال المغناطيسي للكوكب، التي تسببها الكتل الإكليلية المقذوفة.

على الرغم من أن شمسنا تمنحنا الحياة، إلا أنها كثيرًا ما تطلق مليارات الأطنان من البلازما الساخنة في الفضاء في كتل هائلة من المادة مترابطة مع الحقول المغناطيسية، وتصدر توهجات عملاقة، ورشقات من الإشعاع الكهرومغناطيسي القوي، وهى الأشعة السينية وأشعة جاما ورشقات الراديو، مصحوبة بتدفقات من الجسيمات عالية الطاقة.

وتتفاعل الجزيئات مع الغازات في غلافنا الجوي مما يؤدي إلى عرض جميل للضوء في السماء، وهو الشفق القطبي، ويمكن رؤية الشفق القطبي بالقرب من قطبي نصفي الكرة الأرضية الشمالي والجنوبي.