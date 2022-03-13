عروضات رمضان هواوي 2022 وعروض حواسيب Matebook 14

تعرف على عروضات رمضان هواوي 2022 الجديدة والتي تشمل مجموعة متنوعة من الحواسيب المحمولة الرائدة، وتمتلك الشركة تشكيلة متنوعة وواسعة من الحواسيب المحمولة التي تعمل بمعالجات إنتل الرائدة، ومن ضمن هذه الحواسيب Matebook 14 ذو التصميم النحيف للغاية والإمكانيات المتنوعة والكبيرة.

ويمكنك الاستفادة من عروضات رمضان هواوي عبر متجر هواوي الرسمي ومتاجرها المتنوعة والمنتشرة في المنطقة العربية، حيث تمتلك الشركة مجموعة كبيرة من المتاجر والمنافذ الخاصة ببيع منتاجتها الرسمية، وبالطبع تجد هذه العروض وأكثر عبر هذه المتاجر، أو يمكنك طلب العروض عبر موقع متجر هواوي مباشرةً.

مواصفات Huawei Matebook 14

يأتي الحاسوب بشاشة بحجم 14 بوصة معتادة، وهي من الشاشات الجيدة ذات دقة الألوان القوية والمميزة والتي تقدم أداءً مرضيًا لجميع الاستخدامات وتحديدًا مشاهدة أنواع المحتوى المختلفة عبرها أو العمل معها لفترات طويلة، كما أن الشاشة تعمل باللمس وتستخدم دقة 1440 بيكسل لعرض المحتوى ومشاهدته بشكل أفضل من دقة العرض العادية لهذه الشاشات.

وتمتاز حواسيب هواوي المحمولة بوجود الكثير من المنافذ المناسبة لجميع الاستخدامات بمختلف التقنيات، حيث يأتي حاسوب Huawei Matebook 14 بمنفذ USB C لشحن الحاسوب أو الاستخدام المعاتد، كما يوجد مدخلين USB A بالإضافة إلى مدخل سماعات سلكية من حجم 3.5 مم ومعالج إنتل من الجيل الحادي عشر من نوع H ، بالإضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 16 جيجابايت مع وجود اختيار أصغر بحجم 8 جيجابايت.

وتستخدم جميع نماذج الحاسوب وحدات أقراص صلبة بتقنية SSD السريعة للغاية مما يجعل الحاسوب سريعًا ومناسبًا للاستخدام مع أنظمة ويندوز 11 وجميع أنظمة التشغيل والتطبيقات الثقيلة التي تحتاج لقوة معالجة كبيرة.

ويعتبر هذا الحاسوب مناسبًا لجميع الطلاب في المدارس أو الجامعات مهما كان تخصصهم أو استخدامه للحاسوب، حيث يمكنهم استخدام الحاسوب في البرمجة والأعمال الهندسية بسهولة بفضل مواصفته القوية، كما أن الحاسوب يعتبر مناسبًا للفنانين والعاملين بمجال الإنتاج الفني وتعديل مقاطع الفيديو والمونتاج بفضل معالجه القوي مع الذاكرة العشوائية الكبيرة ومساحة التخزين المناسبة والشاشة ذات دقة الألوان الكبيرة التي تعتبر الأفضل في الحواسيب المتوسطة أو الحواسيب النحيفة.

وينتمي الحاسوب لفئة حواسيب Ultrabook النحيفة للغاية والتي تجعل وزنه خفيفًا ومناسبًا للإنتقال بين مختلف الأمكان ولمسافات طويلة أيضًا، لذلك يفضله رجال الأعمال ويبحثون عنه بفضل سعره المميز ووزنه الخفيف، حيث تهدف هواوي لمنافسة حواسيب آبل ماك بوك تحديدًا مع هذا الحاسوب وجيل حواسيب Matebook جميعها.

تقدم هواوي مجموعة من العروض المتنوعة على مختلف أجهزتها في شهر رمضان الكريم لعام 22، لذلك إن كنت تفكر في إقتناء حاسوب محمول من هواوي، فمن الأفضل أن تنتظر حتى عروضات رمضان هواوي رمضان 22، ويمكنك الاستفادة من هذه العروض عبر موقع متجر Huawei الرسمي، أو عبر زيارة متاجر ومنافذ هواوي الرسمية في جميع الدول العربية المختلفة.

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