سعر Huawei Matebook D15 وأهم ميزاته في مصر

تمتلك هواوي مجموعة من الحواسيب المحمولة المتميزة في مجال الأعمال تحديدًا، ويعتبر سعر Huawei Matebook D15 مناسبًا للغاية ومنافسًا لجميع حواسيب الأعمال الموجودة في مصر، وبالتالي يعتبر الاختيار الأكثر مثالية لجميع المستخدمين الذين يرغبون في اقتناء حاسوب محمول موجه للأعمال وبتصميم مميز ومواصفات أكثر تميزًا.

ولكن قبل أن نتحدث عن سعر Matebook D15 لنستعرض معًا أهم مواصفات ومميزات هذا الحاسوب الذي تجعله اختيارًا مناسبًا لجميع المستخدمين.

مواصفات Matebook D15

يأتي الحاسوب بشاشة بحجم 15 بوصة كما يوحي الإسم، وتستخدم الشاشة تقنية Huawei FullView المميزة التي تجعل استخدامها مريحًا للعين، وهي تعمل بدقة 1080 بيكسل كحد أقصى للشاشة، ومن ناحية المعالج فإن الحاسوب يأتي بأكثر من نسخة للمعالج، ونتحدث اليوم عن نسخ الحاسوب ذات معالجات إنتل المختلفة، حيث يمكنك اقتناء الحاسوب بمعالج إنتل i3 من الجيل العاشر وهو مناسب للغاية للأعمال المكتبية والدراسة.

كما يأتي الحاسوب بأكثر من نسخة للذاكرة العشوائية ومساحة التخزين السريعة SSD، ولكننا نتحدث اليوم عن النسخة ذات 8 جيجابايت كذاكرة عشوائية ومساحة 256 جيجابايت قرص SSD سريع للغاية، بالإضافة إلى قرص HDD بمساحة 1 تيرابايت لتخزين الملفات الكبيرة والملفات الأخرى بغير ملفات النظام.

كما يأتي الحاسوب بنسخة ويندوز 10 ولكن يقبل الترقية إلى ويندوز 11 مباشرةً وبشكل مجاني عبر متجر مايكروسوفت الرسمي لتحميل التطبيقات والأنظمة.

ويقدم لك الحاسوب أيضًا زر بصمة مدمج داخل زر الطاقة الخاص بالحاسوب لدخول واستخدام اختيارات الدخول الآمن للحاسوب واستخدام الحاسوب بشكل آمن وتأمين عمليات الدفع الإلكترونية عبر الحاسوب مباشرةً، كما أنك تحصل على شاحن فائق السرعة يعمل بمنفذ USB C الموجود في الحاسوب ويساعدك على الإستفادة من اختيارات الشحن السريع في أي مكان وأي وقت.

ويأتي الحاسوب بمجموعة وتشكيلة منافذ كبيرة مختلفة ومتنوعة للغاية، حيث تغطي هذه التشكيلة أغلب المنافذ المشهورة والمستخدمة بكثرة في جميع الحواسيب وجميع الدول حول العالم ومن ضمنها منفذ USB C لشحن الحاسوب ويعمل كمنفذ يو اس بي معتاد بالإضافة إلى ثلاثة منافذ USB A بالحجم المعتاد لاستخدام الحاسوب بشكل جيد، مع منفذ HDMI لتوصيل الحاسوب بالشاشات الخارجية.

سعر Huawei Matebook D15

يتواجد الحاسوب بسعره الرسمي في جميع منافذ البيع التابعة لشركة هواوي بالإضافة إلى جميع المتاجر الرسمية للشركة، ويمكنك الحصول عليه أيضًا بسهولة عبر متجر هواوي الرسمي وعبر الموقع الخاص به، حيث يصبح سعر Huawei Matebook D15 للنسخة الأقل من الحاسوب بسعر 10 آلف جنيه مصري تقريبًا (9999 جنيه)، وعندما تقوم بطلبه من موقع متجر هواوي فإنك تحصل على توصيل مجاني، كما تستطيع ترقية باقة رعاية هواوي والضمان على الحاسوب عبر خدمة هواوي كير المميزة بأسعار منافسة في أي وقت عند شراء الحاسوب أو بعدها.

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