شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية فتح ملف Microsoft Word باستخدام Google Docs والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد Google Docs هو الأداة المجانية القائمة على النصوص والتي توفرها جوجل من بين العديد من الأدوات الأخرى كجزء من مجموعة تطبيقات جوجل الخاصة بها، والآن ، إذا كنت تقوم بإنشاء مستندات على Microsoft Word أو لديك عدد غير قليل من ملفات MS Word التي تريد تحويلها إلى ملف Google Docs ، فيمكن القيام بذلك بمساعدة Google Drive.

لكن أولاً ، سيتعين عليك تحميل مستند Microsoft Word على Google Drive، وفيما يلي الخطوات الكاملة: 1. أولاً ، تحتاج إلى تحميل ملف Microsoft Word إلى Google Drive الخاص بك، لذا ، افتح Google Drive على جهازك ، وانتقل إلى الرمز "+" على الشاشة واضغط عليه، وعلى الرغم من أننا لا ينبغي أن نخبرك بهذا ولكن عليك تسجيل الدخول إلى حساب Google الخاص بك أولاً من أجل الوصول إلى Drive. لذا ، تأكد من تسجيل الدخول أولاً.

2. بعد ذلك ، اضغط على خيار "تحميل".

3. الآن ، سترى قائمة بجميع الملفات المحفوظة على الجهاز. انتقل إلى المستندات حيث ستجد الملف. بمجرد تحديد موقعه ، حدد مستند Microsoft Word. سيؤدي هذا إلى تحميل المستند.

4. بعد ذلك ، تحقق من محتويات Google Drive مرة أخرى. لا يستغرق تحميل الملف النصي أكثر من بضع ثوان. بمجرد رؤية الملف ، انقر فوق رمز القطع العمودي في الملف لمزيد من الخيارات.

5. سترى خيار "فتح باستخدام". اضغط على ذلك.

6. حدد "Google Docs" من القائمة. سيؤدي هذا الإجراء الآن إلى فتح الملف في Google Docs، هذا هو.