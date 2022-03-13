شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية حظر رسائل البريد الإلكترونى غير المرغوب فيها على أيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائمًا ما يكون هناك بعض المرسلين الذين تحتاج أن تحظرهم بسبب البريد العشوائي غير المرغوب فيه أو المضايقات، وفي حين أن حظر هؤلاء المرسلين سابقًا كان يتطلب تطبيقات تابعة لجهات خارجية على جهاز أيفون، إلا أنه يمكنك الآن القيام بذلك مباشرةً من تطبيق Apple Mail على أجهزة iOS، وإليك الطريقة وفقا لما ذكره موقع "business insider".

1. افتح تطبيق البريد وحدد بريدًا إلكترونيًا من المرسل الذي ترغب في حظره.

2. اضغط على صورة المرسل ثم على اسمه في الحقل من.

3. اضغط على حظر جهة الاتصال هذه واضغط عليها مرة أخرى في نافذة التأكيد التي تظهر.

سيؤدي حظر جهة الاتصال إلى إيقاف ظهور التنبيهات عندما ترسل إليك بريدًا إلكترونيًا جديدًا، ولكن ستستمر رسائل البريد الإلكتروني في الوصول، ولمنع هذا ونقلهم تلقائيًا إلى سلة المهملات، قم بما يلي:

1. افتح تطبيق "الإعدادات" على هاتف أيفون.

2. قم بالتمرير لأسفل حتى ترى خيار تطبيق البريد واضغط عليه.

3. اضغط على خيارات المرسل المحظور.

4. حدد نقل إلى المهملات.