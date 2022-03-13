شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديث Android الضخم من Google يقدم الدفع الصوتى لمواقف السيارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت Google مجموعة من الميزات والتحديثات الجديدة للعديد من منتجاتها ، بما في ذلك القدرة على الدفع مقابل وقوف السيارات باستخدام صوتك، ويمكنك الآن ببساطة أن تقول "Hey Google، ادفع مقابل وقوف السيارات" في مناطق وقوف السيارات في شارع ParkMobile ثم اتباع تعليمات المساعد، وبعد إتمام المعاملة باستخدام Google Pay يمكنك أن تطلب من المساعد التحقق من حالة وقوف السيارات أو تمديد وقتك فى أى وقت تريده.

وقام عملاق التكنولوجيا أيضًا بإجراء فحص نحوي لـ Gboard على جميع أجهزة Android. كان في الأصل هاتف Pixel 6 حصريًا قبل أن يشق طريقه إلى طرز Pixel الأخرى في وقت سابق من هذا العام، والآن سيتمكن جميع مستخدمي Gboard من استخدامه لاكتشاف الأخطاء واقتراح التصحيحات أثناء الكتابة، وتقول Google إن الميزة تعمل بالكامل على الجهاز لضمان خصوصيتك.

وتم تحديث تطبيق Android Live Transcribe أيضًا ، وأصبح لديه الآن وضع غير متصل بالشبكة يمكنك استخدامه لإنشاء تسميات توضيحية في الوقت الفعلي لتحويل الكلام إلى نص دون اتصال بالإنترنت، وستمنحك طريقة للوصول إلى إمكاناتها أثناء ركوب الطائرة أو في مترو الأنفاق أو في مناطق أخرى لا يمكنك فيها الوصول إلى بيانات الهاتف المحمول أو شبكة WiFi.

وعند تشغيل Google TV سترى الآن علامة تبويب Highlights تحتوي على موجز لأخبار الترفيه والمراجعات بناءً على الأفلام والعروض التي تشاهدها، وترتبط المقالات بالعروض أو الأفلام التي تستند إليها ، ويمكنك ببساطة الضغط عليها لبدء المشاهدة.

وفي الوقت نفسه ، يسهّل تحديث ميزة "المشاركة القريبة" مشاركة الصور ومقاطع الفيديو وأنواع الملفات الأخرى مع العديد من الأشخاص من خلال السماح لك بإضافة مستلمين متعددين أثناء النقل، ويتم طرح هذه الميزة الخاصة على جميع ،الأجهزة التي تعمل بنظام Android 6 أو أعلى.

إذا كنت تحاول الحد من الوقت الذي تقضيه على هاتفك ، فقد تجد أداة وقت شاشة Android الجديدة مفيدة، وتُظهر الأداة نفسها لمحة عن التطبيقات الثلاثة التي تستخدمها كثيرًا كل يوم، ويمكنك أيضًا الضغط فوق لتعيين مؤقتات يومية لتطبيقاتك ، وتعيين وضع التركيز لإيقاف التطبيقات المشتتة للانتباه مؤقتًا في أوقات معينة وتعيين وضع وقت النوم الذي يجعل جهازك صامتًا ويغير شاشته إلى الأبيض والأسود.

وأخيرًا ، ستتمكن قريبًا من استخدام Portrait Blur في المزيد من الموضوعات إذا كنت تمتلك Pixel أو لديك اشتراك Google One، وتعمل أداة التحرير على تعتيم الخلفية على صور الأشخاص بعد التقاطها بالفعل ، ولكن عند انتهاء التحديث يمكن استخدامها أيضًا في صور موضوعات أخرى مثل الحيوانات الأليفة والطعام والنباتات، وستتمكن حتى من تطبيق التأثير بأثر رجعي على الصور القديمة التي تم التقاطها بدون تمكين الميزة، ولسوء الحظ لم تذكر Google موعد توفر التحديث.