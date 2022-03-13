شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تحافظ على برودة الكمبيوتر المحمول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتسبت أجهزة الكمبيوتر المحمولة الكثير من الضغط على مدى السنوات القليلة الماضية، اكتسبت المشكلة اهتمامًا شعبيًا لأول مرة فى عام 2006، عندما بدأت التقارير عن اشتعال النيران فى أجهزة الكمبيوتر المحمولة فى الانتشار فى جميع أنحاء العالم. كانت المشكلة فى البطاريات المعيبة ببعض الأجهزة، وكان على شركات مثل Dell و Sony و Acer بدء عمليات سحب رئيسية.

المشكلة العامة لأجهزة الكمبيوتر المحمولة الساخنة منفصلة عن تلك البطاريات السيئة، لكن "انفجارات" الكمبيوتر المحمول بالتأكيد لفتت الانتباه إلى السبب الأساسي: الحرارة الحارقة هى سمة سيئة لشيء يجلس فى حضنك، كما تتلف الأقراص الصلبة بسبب الحرارة الزائدة.

ولكن إذا كانت المشكلة ليست بطارية سيئة، فما الذى يجعل أجهزة الكمبيوتر المحمولة هذه ساخنة للغاية؟

ربما لاحظت أن جميع الأجهزة الإلكترونية الخاصة بك تسخن عند تشغيلها لفترة من الوقت - حاول وضع يدك على مشغل DVD بعد تشغيل فيلم. تولد بعض المكونات الإلكترونية الحرارة أثناء عملها.

سنكتشف سبب سخونة أجهزة الكمبيوتر المحمولة ونرى ما يمكنك القيام به - من حيث الصيانة والإضافات - للحفاظ على برودة جهازك. ليس عليك حتى إنفاق أى أموال للقيام بذلك.

هناك سببان رئيسيان لحدوث مشكلة ارتفاع درجة حرارة أجهزة الكمبيوتر المحمولة أكثر من أجهزة الكمبيوتر المكتبية. أولاً ، نظرًا لأن أجهزة الكمبيوتر المحمولة أصغر من أجهزة الكمبيوتر المكتبية، فإن هذه المكونات الإلكترونية محشورة هناك بشكل أكثر إحكامًا. نظرًا لأنهما قريبان من بعضهما البعض، ونظرًا لأن غلاف الكمبيوتر المحمول ضيق جدًا فلا يوجد مجال كبير لتبديد الحرارة.

القضية الأخرى تعود إلى أن أجهزة الكمبيوتر المحمولة تحصل على معالجات أكثر قوة، وبما أن أنظمة التشغيل تتطلب المزيد من طاقة المعالجة هذه للتشغيل ، يتم توليد المزيد من الحرارة داخل العلبة.

ويعرف مصنعو أجهزة الكمبيوتر المحمول هذا، وهناك الكثير من الأشياء داخل الوحدة التى من المفترض أن تزيل هذه الحرارة. تعمل المراوح ومشتتات الحرارة وفتحات التهوية على تبريد الكمبيوتر المحمول أثناء تشغيله. فى بعض الأحيان هذا لا يكفي، يمكن أن تحدث السخونة الزائدة عندما لا تعمل المروحة بشكل صحيح أو عندما يكون هناك عطل آخر. لكن فى بعض الأحيان ، يكون هذا خطأ المستخدم أكثر من خطأ الجهاز.

لذا قبل أن نبدأ فى مناقشة إعداد التبريد الخارجى ، دعنا نكتشف كيف يمكننا مساعدة أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بنا على البقاء باردة من تلقاء نفسها.

إن التأكد من أن قدرات تبريد الكمبيوتر المحمول تعمل بشكل جيد يمكن أن يقطع شوطًا طويلاً نحو تجنب أو إصلاح مشكلة. لذا فإن أحد أفضل الطرق لمنع ارتفاع درجة حرارة الكمبيوتر المحمول هو ببساطة العناية به.

إذا لاحظت أن الكمبيوتر المحمول الخاص بك يولد الكثير من الحرارة ، وإذا بدأت المراوح فى العمل على فترات أقصر، فإن أول شيء عليك القيام به هو بعض الصيانة الأساسية:

استخدام برامج التشخيص ، نظرًا لوجود المراوح داخل العلبة ، وأحيانًا قد يؤدى فتح علبة كمبيوتر محمول إلى إبطال الضمان. انتقل إلى موقع الويب الخاص بصانع الكمبيوتر المحمول الخاص بك ومعرفة ما إذا كانت هناك أداة لتشخيص يمكنك تنزيلها. إذا لم يكن الأمر كذلك ، فيمكنك تنزيل واحد من بائع موثوق آخر عبر الإنترنت.

تنظيف فتحات التهوية: تستخدم معظم أجهزة الكمبيوتر المحمولة تدفق الهواء للمساعدة فى التبريد. لديهم فتحات سحب بالقرب من مقدمة العلبة، وفتحات تهوية فى الخلف.

يمكن أن يؤدى الغبار والحطام إلى سد هذه الفتحات وإعاقة تدفق الهواء.

ربما تكون أسهل طريقة لتنظيف الفتحات هى استخدام الهواء المضغوط.

يمكنك العثور على منتجات الهواء المضغوط فى أى متجر للأدوات المكتبية. ي

مكنك أيضًا تجاوز الفتحات بقطعة قماش غير مبللة.

تحقق من إعدادات BIOS الخاصة بك: هناك إعدادات برامج تخبر جهاز الكمبيوتر الخاص بك بمدى سخونة الجهاز ودرجة الحرارة التى يجب أن تبدأ بها المراوح.

فى بعض الأحيان تطبق تحديثات BIOS إعدادات درجة الحرارة المنقحة ، والتى يمكن أن تساعدك على تحسين التبريد.

تحقق من موقع الويب الخاص بالشركة المصنعة للكمبيوتر المحمول الخاص بك للحصول على تحديث BIOS ، ولكن كن حذرًا - يعد BIOS نظامًا برمجيًا أكثر تعقيدًا للتحديث من عناصر نظام التشغيل المعتادة.

قد ترغب فى طلب بعض النسخ الاحتياطى من ذوى الخبرة.

بمجرد الانتهاء من وضع نظام تبريد جهاز الكمبيوتر الخاص بك فى المسار الصحيح، يمكنك العمل على عادات الكمبيوتر المحمول الخاص بك للحفاظ عليه على هذا النحو.

إنها فى الغالب مجرد أشياء منطقية: لا تستخدم الكمبيوتر المحمول فى الشمس، واحتفظ به بعيدًا عن المشعات وفتحات التدفئة، ولا تدعه يجلس فى سيارة ساخنة.

إحدى العادات التى يمكن أن تساعد حقًا هى غير بديهية بعض الشيء: أبق الكمبيوتر المحمول بعيدًا عن حضنك.

ومع ذلك يمكن أن يحدث تراكم الحرارة حتى عندما يجلس الكمبيوتر المحمول مباشرة على مكتب.

هناك عدة طرق مختلفة لتجنب هذا النوع من مصيدة الحرارة. الأول هو حامل الكمبيوتر المحمول ، الذى يضع بعض المسافة بين الجزء السفلى من الكمبيوتر المحمول والسطح الذى تستخدمه عليه. إنه يخلق بشكل أساسى مساحة يمكن أن تتبدد فيها الحرارة.

عادة ما يكون الحامل نوعًا من الأسطح المسطحة الرفيعة ذات الأرجل القصيرة، ويمكنك وضعه على مكتب. مع وجود بوصة أو اثنتين من الهواء أسفل الكمبيوتر المحمول ، يمكن أن تتسرب الحرارة بسهولة، ويكون تدفق الهواء عبر الفتحات مفتوحًا تمامًا.

فى بعض الأحيان قد يكون الحامل مصنوعًا من مادة خاصة مثل الألمنيوم الذى يعمل كمشتت للحرارة. يقوم هذا الجهاز بسحب الحرارة بشكل نشط من الكمبيوتر المحمول للمساعدة فى التبريد.

طريقة أخرى للذهاب هى لوحة كمبيوتر محمول. فى هذا النهج كما هو الحال مع المشتت الحرارى المصنوع من الألومنيوم ، فإنك تضع الجهاز على سطح يتحكم فيه الحرارة بشكل فعال.

قد يعنى هذا حصيرة عازلة تحبس الحرارة الخارجة من الكمبيوتر المحمول. قد يعنى أيضًا وسادة سميكة بها مراوح مدمجة لسحب وتبديد الحرارة بشكل فعال.

بينما يمكنك شراء إحدى أدوات التبريد هذه فى أى متجر إلكترونيات أو من العشرات من تجار التجزئة عبر الإنترنت ، فقد يكون لديك شيء فى منزلك الآن يمكنك استخدامه. طاولة تخييم مضلعة صغيرة يمكن أن تعمل كحامل كمبيوتر محمول.

شيء واحد يجب تذكره هو أن الخصائص الحرارية لجهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بك تتغير دائمًا، اعتمادًا على العمر والبيئة واستخدام الطاقة.

لذا حتى إذا حصلت على إعداد التبريد المثالى ، فقد ترغب فى تثبيت نوع من برامج مراقبة الحرارة. سيساعدك هذا على أن تكون أكثر وعيًا بدرجات الحرارة المتقلبة لجهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بك ومعرفة كيف يمكن للمواقف المختلفة أن تزيد من درجة الحرارة.