شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن خدمة Genius WhatsApp والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقوم "واتساب" بطرح أداة جديدة توفر مزيدًا من الحماية لأولئك الذين يستخدمون خدمة الرسائل الخاصة به على الويب، تتحقق ميزة الأمان التى تأخذ شكل امتداد متصفح مجاني، من رمز WhatsApp Web للتأكد من صحته.

إنه مصمم لحماية البريد الإلكترونى من الهجمات الإلكترونية التى تستخدم واتساب حسبما ذكر موقع ذى صن.

تم الإعلان عن شركة مساهمة من قبل Cloudflareشبكة الإنترنت التى دخلت فى شراكة مع WhatsApp لتطوير التكنولوجيا.

كيف تعرف أن الرمز الذى ينزله هو الرمز الصحيح؟

يوفر الويب نفس التنسيق من خلال الملاحظة على عدم العبث بالشفرة.

يوجد نظام تأكيد أن الكود يعمل عند زيارة الويب للتاكد من الرمز المقصود.

ترسل الغالبية العظمى من المستخدمين (WhatsApp) ، مستخدم رسائل عبر تطبيقات Android و iOS.

تعمل منصة الدردشة أيضًا على الامتدادات المستندة إلى الكمبيوتر لحساب WhatsApp على هاتفك.

تتم مزامنة الرسائل التى ترسلها وتستقبلها بين هاتفك وجهاز الكمبيوتر ، ويمكنك رؤية رسائلك على كلا الجهازين.

باستخدام مواقع الويب المزيفة المرسلة عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكترونى التى تشبه صفحة تسجيل الدخول إلى WhatsApp ، يمكن للمخترقين الإلكترونيين سرقة بيانات اعتماد الأشخاص.

يقوم ملحق المتصفح الجديد، المسمى Code Verify ، بمسح رمز صفحة تسجيل الدخول إلى WhatsApp للتأكد من شرعيته.

يتيح لك نظام إشارات المرور معرفة ما إذا كان يمكنك تسجيل الدخول أو إذا كان هناك شيء خاطئ.

يجعل WhatsApp Web أكثر أمانًا ويحمى المستخدمين من هجمات التصيد الاحتيالي.

تجذب الهجمات الضحايا إلى موقع ويب يبدو أنه يديره كيان موثوق به ، مثل بنك أو منصة وسائط اجتماعية.

ومع ذلك فإن موقع الويب مزيف بمحتوى مزيف مصمم لإقناع الضحية بإدخال معلومات حساسة ، مثل كلمة المرور أو عنوان البريد الإلكتروني.

قال المحللون إن Code Verify هى خطوة فى الاتجاه الصحيح ، لكنهم حثوا WhatsApp على طرح إصدار مماثل لتطبيقات الأجهزة المحمولة الخاصة به.

يستخدم حوالى مليارى شخص WhatsApp كل شهر ولكن نسبة صغيرة فقط تصل إليه عبر أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم.

قال Jake Moore مستشار الأمن السيبرانى العالمى فى شركة الأمن السيبراني: "هذه خطوة كبيرة إلى الأمام فى مكافحة الاستيعاب سريع الحركة فى التصيد الاحتيالى عبر الرسائل القصيرة (التصيد الاحتيالي) الذى غالبًا ما يستخدم للتلاعب بالضحايا للاعتقاد بأنهم يتحدثون إلى جهة اتصال مألوفة".

"ومع ذلك عندما يكون غالبية مستخدمى WhatsApp من أجهزة المحمول بدلاً من استخدام إصدار المتصفح، يبدو من الغريب عدم دفع تحديث التحقق هذا إلى مستخدمى الجوّال أيضًا.

"من الممكن إضافة التحقق بخطوتين على WhatsApp ولكن لا يتم تشغيله افتراضيًا.

"يمكن أن يمنع المهاجمين من محاولة الاستيلاء على حسابك والادعاء بأنك أنت لجهات الاتصال الخاصة بك، لذلك من الضرورى أن يقوم جميع المستخدمين بتنفيذ ميزة الأمان هذه من داخل إعدادات الحساب فى أسرع وقت ممكن."