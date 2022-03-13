شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيرجن أوربت تكشف عن خطط إطلاقها الأول فى المملكة المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة الفضاء السير ريتشارد برانسون، فيرجن أوربت، عن خططها لإطلاق أول رحلة لها في المملكة المتحدة هذا الصيف من كورنوال، وفي لحظة تاريخية للفضاء في المملكة المتحدة، وقعت شركة Virgin Orbit صفقة مع شركة Space Forge ومقرها كارديف لإطلاق القمر الصناعي في المدار.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، سيتم إطلاق القمر الصناعي في الفضاء على متن صاروخ يسمى LauncherOne، والذي سيكون إطلاقه من طائرة نفاثة ضخمة من Spaceport Cornwall، وهو جزء من مطار نيوكواي.

ونشر LauncherOne على مدار الـ 14 شهرًا الماضية بالفعل حمولات في الفضاء لعملاء Virgin Orbit، بما في ذلك وكالة ناسا ووزارة الدفاع الأمريكية.

قال دان هارت الرئيس التنفيذي لشركة Virgin Orbit: "نحن في Virgin Orbit سعداء لاختيارنا لدفع Space Forge إلى الأمام في رحلتهم الفضائية ونحن نتطلع إلى إطلاق كورنوال الافتتاحي".

تنضم Space Forge إلى المجتمع المتنامي من مبتكري الفضاء الذين يطورون تقنيات الفضاء من أجل تحسين عالمنا.

أجرت Virgin Orbit بالفعل ثلاث بعثات مدارية متتالية ناجحة مع LauncherOne في عامي 2021 و 2022، وكانت آخرها في يناير، وتم إجراء الثلاثة من Mojave Air and Space Port بكاليفورنيا، ولكنها الآن تقرر الإطلاق من المملكة المتحدة.

كانت أطلقت رحلة LauncherOne لشهر يناير بنجاح سبعة أقمار صناعية للعملاء بما في ذلك وزارة الدفاع الأمريكية وشركة Spire البريطانية، ولا يزال لدى Virgin Orbit أيضًا العديد من رحلات LauncherOne المخطط لها من كاليفورنيا في عام 2022 ، بما في ذلك رحلة في الربع الأول من العام تحمل حمولات لقوة الفضاء.