شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مكافحة الجريمة والفساد تحتجز مارك بيرنشتاين محرر "ويكيبيديا" في بيلاروسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتجزت المديرية الرئيسية لمكافحة الجريمة المنظمة والفساد في بيلاروسيا (GUBOPiK) محرر ويكيبيديا البارز مارك بيرنشتاين، وفقًا لمجلة بيلاروسيا زركالو.

ويأتي الاعتقال بعد مشاركة معلومات برنشتاين الشخصية على قناة GOBUPiK العامة على تليجرام، ويعد برنشتاين هو أحد أفضل 50 محررًا في ويكيبيديا الروسية.

وذكر موقع The Verge أن معلومات برنشتاين - بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به ومعالج Wikipedia ومكان العمل - قد تمت مشاركتها في قناة GUBOPik على تطبيق المراسلة.

كما تم نشر مقطع فيديو لاعتقال برنشتاين إلى جانب صورته وبياناته الشخصية. في الصورة نفسها ، بيرنشتاين متهم بـ "توزيع معلومات كاذبة معادية لروسيا"، ومنذ ذلك الحين أصبحت القناة خاصة. وأفاد زركالو أيضًا أن بيرشتاين قد اتُهم بتحرير مقالات ويكيبيديا حول الغزو الروسي لأوكرانيا.

ومع ذلك، لا تحدد أي من المعلومات الواردة في قنوات Telegram بوضوح ما الذي تم تكليف برنشتاين رسميًا به إن وجد.. في سجل نشاط اسم مستخدم ويكيميديا ​​المزعوم لبرنشتاين ، يمكنك أن ترى أنه أجرى أكثر من 200000 تعديل لمقالات ويكيبيديا الروسية.

حاليًا، يتم وصف حسابه بأنه "محظور إلى أجل غير مسمى".في قناة Wikipedia الروسية على Telegram ، نُصح المستخدمون في بيلاروسيا وروسيا أيضًا بإخفاء البيانات الشخصية وتحرير المقالات المتعلقة بالحرب من الحسابات الأخرى فقط.

عرضت بيلاروسيا الدعم اللوجستي طوال فترة الغزو الروسي لأوكرانيا ، حيث كانت بمثابة منطقة انطلاق للوحدات التي تتحرك نحو العاصمة الأوكرانية كييف.

في وقت سابق، قالت أوكرانيا إن بيلاروسيا ربما تخطط للانضمام إلى الغزو بجيشها، زاعمة أن روسيا شنت هجومًا "كاذبًا" لاستفزاز تورط البلاد.

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي قانونًا يعاقب الأشخاص الذين ينشرون "أخبارًا كاذبة" بالسجن لمدة تصل إلى 15 عامًا.

كما هددت Roskomnadzor، وكالة التكنولوجيا والاتصالات في البلاد ، بحجب ويكيبيديا بسبب صفحة باللغة الروسية عن الغزو الحالي لأوكرانيا.

في ذلك الوقت أصدرت مؤسسة ويكيميديا ​​بيانًا لدعم محرري ويكيبيديا الروس. قال متحدث باسم مؤسسة ويكيميديا ​​للتعليق، إن المجموعة تراقب الوضع عن كثب.

قال المتحدث باسم المؤسسة: "كانت فرق الثقة والسلامة وحقوق الإنسان التابعة للمؤسسة تراقب الأزمة المستمرة في أوكرانيا ، وهي على اتصال وثيق بمجتمعاتنا في المنطقة لضمان سلامتها والاستجابة لاحتياجاتها".