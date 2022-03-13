شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: العلماء يتوصلون لطريقة تكشف أسرار النظام الشمسى بالجاذبية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تم استخدام الجهاز بالفعل لاكتشاف نفق مدفون على بعد حوالي 3 أقدام تحت الأرض، ويمكن استخدامه في المستقبل لدراسة باطن الأرض للكواكب والأقمار غير المضيافة.
يمكن استخدامه لفهم أنماط الطقس في سحب كوكب الزهرة، أو العثور على كهوف مائية تحت الأرض على القمر أو المريخ.
يقول الفريق إنه يمكن أن يقلل التكاليف والتأخيرات المرتبطة بمشاريع البناء والسكك الحديدية والطرق، وتحسين التنبؤ بالثورات البركانية.
يعمل المستشعر عن طريق الكشف عن الاختلافات في الجاذبية الصغرى باستخدام مبادئ فيزياء الكم، والتي تعتمد على معالجة الطبيعة على المستوى الجزيئي الفرعي.
قال البروفيسور كاي بونجس، رئيس فيزياء الذرة الباردة في جامعة برمنجهام: "هذه لحظة إديسون في الاستشعار التي ستغير المجتمع والفهم البشري والاقتصادات".
وأضاف: "مع هذا الإنجاز، لدينا القدرة على إنهاء الاعتماد على السجلات الضعيفة والحظ بينما نستكشف ونبني ونصلح، بالإضافة إلى ذلك، فإن خريطة تحت الأرض لما هو غير مرئي حاليًا هي الآن خطوة مهمة أقرب، حيث تُنهي وضعًا نعرف فيه المزيد عن القارة القطبية الجنوبية أكثر مما يقع على بعد بضعة أقدام من شوارعنا، وكذلك نكتشف ما هو خارج الكوكب".