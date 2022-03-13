شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطرح تنبيهات الغارات الجوية على هواتف Android فى أوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الصراع فى أوكرانيا متواصل وطرحت جوجل ميزة Android وتأمل أن تساعد الناس فى البلد في البقاء بأمان، وطلبت حكومة أوكرانيا من Google نشر ملف نظام إنذار الغارة الجوية على الهواتف ، وعملت مع الشركة للقيام بذلك وتقول Google إن الميزة تكمل تنبيهات الضربات الجوية الحالية - فهى تستند إلى التنبيهات التى تقدمها الحكومة بالفعل لسكانها، وفقا لتقرير engadged.

وتقول Google إنها علقت الآن معظم أنشطتها التجارية فى روسيا، وتشمل تلك إعلانات لجميع الكيانات الموجودة في روسيا والاشتراكات في Google Cloud والمدفوعات على معظم الخدمات وميزات تحقيق الدخل على YouTube للمشاهدين الروس، ولا تزال الخدمات المجانية مثل YouTube و Gmail والبحث متوفرة فى روسيا في الوقت الحالي.

وابتداءً من اليوم ، يمكن لمالكي الفنادق في البلدان المجاورة لأوكرانيا أن يلاحظوا في ملفهم التجاري ما إذا كانوا يقدمون خصومات أوإقامة مجانية للاجئين، ويمكن للشركات مشاركة التفاصيل في ملف تعريف أعمالها على البحث والخرائط حول الخدمات والمساعدات التى تقدمها للاجئين من أوكرانيا.

وتسمح Google أيضًا للمنظمات غير الحكومية في وارسو باستخدام أحد فروعها لتقديم الدعم القانوني والنفسي للاجئين، وقد أعلنت سابقًا عن دعم مماثل للمنظمات غير الحكومية في سلوفاكيا ورومانيا والمجر ، بالإضافة إلى تعهد بقيمة 10 ملايين دولار للمنظمات المحلية في بولندا التي تساعد اللاجئين.

وفي غضون ذلك ، اكتشفت مجموعة تحليل التهديدات التابعة لـ Google نشاطًا من FancyBear و Ghostwriter ، وهما مجموعات قرصنة يعتقد أن لها علاقات مع روسيا وبيلاروسيا ، على التوالى، وشارك الفريق تفاصيل حول هذه التهديدات في وقت سابق من هذا الأسبوع لزيادة الوعي بين أولئك في مجتمع الأمن وأولئك الذين قد يكونون عرضة لخطر الهجمات الإلكترونية.

بالإضافة إلى ذلك ، تقول الشركة إنها امتثلت توجيه من الاتحاد الأوروبى لإزالة المواقع الإعلامية الروسية التي تمولها الدولة من نتائج البحث في المنطقة، وتقوم أيضًا بإزالة المزيد من تطبيقات الوسائط الروسية من Google Play.