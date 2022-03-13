شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مركبة الصين تكشف عن آثار الطقس والمياه القديمة على صخور المريخ والان مع تفاصيل الخبر
ووفقًا لما ذكره موقع "Space"، كشفت دراسة جديدة تستند إلى بيانات من أول 60 يومًا مريخيًا للمركبة أى ما يقرب من 62 يومًا من أيام الأرض، كيف غير الطقس والتفاعل مع الماء الصخور حول موقع هبوط المركبة الصينية على مدى ملايين السنين.
استخدم فريق من الباحثين بقيادة Liang Ding من معهد Harbin للتكنولوجيا في شمال شرق الصين، صورًا من كاميرات الملاحة والطبوغرافيا (NaTeCam) لإلقاء نظرة على بنية الصخور.
وجد الباحثون أخاديدًا ونقوشًا من الجسيمات التي تحملها الرياح، وأيضًا الرقائق التي يبدو أنها دليل على التفاعلات مع الماء أو المحاليل الملحية.
قال الباحثون: "قد يشير قوام الصخور التي تمت ملاحظتها في الموقع حتى الآن إلى وجود عوامل التجوية الفيزيائية، على سبيل المثال، تأثير التعرية بالرياح والتجميد المحتمل للتجوية، والتفاعلات المائية التي تشتمل على الملح".
وأضافوا: "توفر أهداف الصخور والتربة هذه فرصًا ممتازة لإلقاء نظرة خاطفة على التاريخ المائي وتطور المناخ في الأراضي المنخفضة الشمالية، وإلقاء الضوء على تطور قابلية السكن للمريخ."
وتخطط الصين لمهمة عودة عينة من المريخ، التي من المحتمل أن تبدأ في عام 2028، لكنها لم تصدر بعد معلومات عن مواقع الهبوط المرشحة.