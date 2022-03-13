شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رئيس شركة ذكاء اصطناعي: هناك وظائف ستختفى ودور العاملين سيقتصر على المتابعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المهندس الشاب أحمد أباظة مؤسس ورئيس شركة للذكاء الاصطناعي، عن مصير الموظفين بعد التكنولوجيا الهائلة التى يشهدها العالم حاليًا، متابعا: "فى وجود الذكاء الاصطناعى هتقتصر مهمة الموظف على التغذية ومراقبة البرمجيات لضمان السرعة والجودة فى العامل".

وأضاف خلال حواره فى برنامج "شغل عالى" المذاع على قناة "سى بى سى"، تقديم الإعلامية دينا عبد الكريم، أن الذكاء الاصطناعي سوف يساعد الموظف ويطور من إمكانياته مستقبليا، مشددا على أن مسئولية الموظف سوف تكون المتابعة وعليه أن يطور من نفسه كى يكون قادرا على استخدام التكنولوجيا فى بيئة العمل بطريقة أحسن، والجهات الحكومية مسئولة على تطوير وتنمية الموظفين لفهم تأثير التكنولوجيا فى العامل.

وتابع: "الذكاء الاصطناعى قادر إنه يسمع ويتحدث ويتكلم وقادر على التحقيق على البطاقات الشخصية، والموظف سيكون المسئول على الذكاء الاصطناعى ويخدم عليه وتوجيه، متابعا: "الذكاء الاصطناعى هيقلص عدد الموظفين فى الشركة.. والمواطن هيكون مبسوط فى تخليص الخدمة فى وقت قصير والجميع كسبان فى الذكاء الاصطناعى.. وكذلك يوجد هناك مستقبليا وظائف ستختفى بسبب التطور التكنولوجى".