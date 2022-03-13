شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه.. أبل قد تطلق جهازي MacBook Air وMacBook بشرائح M2 فى وقت لاحق من هذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف شائعات جديدة عن أن شركة آبل تعمل على خليفة لشريحة M1 الخاصة بها، والتي قد يطلق عليها اسم M2، ولكن الأمر الأكثر روعة هو أن هناك تقارير تشير بالفعل إلى أنه سيتم استخدام الشريحة الجديدة في جهاز MacBook Air المحدث وإصدار جديد من جهاز MacBook Pro مقاس 13 بوصة.

وكرر تقرير صادر عن 9to5Mac أيضًا هذه الشائعات ، مشيرًا إلى أن أبل ستقدم جهاز MacBook Air و MacBook Pro مقاس 13 بوصة بشريحة ‌M2‌ في وقت لاحق من هذا العام، وأضاف التقرير أن التنبؤ الأخير لمحلل Apple Ming-Chi Kuo ، حيث قال إن Apple ستستخدم M1 أو نسخة محدثة منه على الجيل التالي من MacBook Air ، غير صحيح.

وعلى الرغم من أن المحلل Ming-Chi Kuo يعتقد أن جهاز MacBook Air الجديد سيحتوي على شريحة M1 محدثة ، أكدت مصادر قريبة من الموقع أن الجهاز يتم تطويره باستخدام شريحة M2 الجديدة، ومن المتوقع أن يتم إطلاق الجيل التالي من MacBook Air ، والذي يحمل الاسم الرمزي J413 ، في إصدار واحد يضم شريحة M2.

ومع ذلك ، يزعم تقرير 9to5Mac أن شركة آبل يمكنها إسقاط علامة "Pro" على جهاز MacBook Pro مقاس 13 بوصة ، مشيرًا إليه على أنه مجرد "MacBook" كما فعلوا في الماضي، وتجدر الإشارة إلى أننا تعلمنا الكثير حول كيفية ظهور إصدارات الجيل التالي من MacBook Air‌ و 13 بوصة MacBook Pro من مصادر مثل Bloomberg's Mark Gurman ، الذي أكد أيضًا أن MacBook Air‌ الجديد سيأتي في مظهر متجدد تمامًا .

وقدم Gurman من Bloomberg في وقت سابق نظرة ثاقبة حول كيف يمكن أن تأتي شريحة M2‌ الجديدة مع نفس وحدة المعالجة المركزية 8 النواة مثل M1‌ ولكن مع خيارات GPU ذات 9 و 10 نوى، وعلى الرغم من عدم وجود تأكيد على الجدول الزمني للإصدار ، فمن المتوقع أن يتم إطلاق جهاز M2 في وقت لاحق من هذا العام.