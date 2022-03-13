شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه.. أبل قد تطلق جهازي MacBook Air وMacBook بشرائح M2 فى وقت لاحق من هذا العام والان مع تفاصيل الخبر
وكرر تقرير صادر عن 9to5Mac أيضًا هذه الشائعات ، مشيرًا إلى أن أبل ستقدم جهاز MacBook Air و MacBook Pro مقاس 13 بوصة بشريحة M2 في وقت لاحق من هذا العام، وأضاف التقرير أن التنبؤ الأخير لمحلل Apple Ming-Chi Kuo ، حيث قال إن Apple ستستخدم M1 أو نسخة محدثة منه على الجيل التالي من MacBook Air ، غير صحيح.
وعلى الرغم من أن المحلل Ming-Chi Kuo يعتقد أن جهاز MacBook Air الجديد سيحتوي على شريحة M1 محدثة ، أكدت مصادر قريبة من الموقع أن الجهاز يتم تطويره باستخدام شريحة M2 الجديدة، ومن المتوقع أن يتم إطلاق الجيل التالي من MacBook Air ، والذي يحمل الاسم الرمزي J413 ، في إصدار واحد يضم شريحة M2.
ومع ذلك ، يزعم تقرير 9to5Mac أن شركة آبل يمكنها إسقاط علامة "Pro" على جهاز MacBook Pro مقاس 13 بوصة ، مشيرًا إليه على أنه مجرد "MacBook" كما فعلوا في الماضي، وتجدر الإشارة إلى أننا تعلمنا الكثير حول كيفية ظهور إصدارات الجيل التالي من MacBook Air و 13 بوصة MacBook Pro من مصادر مثل Bloomberg's Mark Gurman ، الذي أكد أيضًا أن MacBook Air الجديد سيأتي في مظهر متجدد تمامًا .
وقدم Gurman من Bloomberg في وقت سابق نظرة ثاقبة حول كيف يمكن أن تأتي شريحة M2 الجديدة مع نفس وحدة المعالجة المركزية 8 النواة مثل M1 ولكن مع خيارات GPU ذات 9 و 10 نوى، وعلى الرغم من عدم وجود تأكيد على الجدول الزمني للإصدار ، فمن المتوقع أن يتم إطلاق جهاز M2 في وقت لاحق من هذا العام.