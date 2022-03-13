شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن حظر روسيا لإنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد أسبوع من فرض حظر على فيسبوك في روسيا، أعلنت وكالة الاتصالات الروسية Roskomnadzor أنها ستحظر إنستجرام أيضًا.

بينما أشار حظر فيسبوك إلى "التمييز ضد وسائل الإعلام الروسية" ، هذه المرة تدعي الحكومة أنه يحدث بسبب قرار من الشركة الأم Meta يوجه الوسطاء بالسماح للمنشورات التي تدعو إلى العنف ضد الجنود الروس إذا كانت منشؤها من بلدان معينة بما في ذلك أوكرانيا حسبما نقل موقع The verege.

علق رئيس إنستجرام آدم موسيري، في تغريدة أن "هذا القرار سيقطع 80 مليون شخص في روسيا عن بعضهم البعض، وعن بقية العالم حيث أن 80% من الناس في روسيا يتابعون حساب Instagram خارج بلادهم هذا خطأ." لم يذكر قرار الحكومة أن الأوليجارشية الروسية قد استخدمت إنستجرام للتحدث علانية ضد الغزو.

فيما يتعلق بالخطوة "غير المسبوقة" التي اتخذتها Meta فيما يتعلق بالاعتدال في المحتوى ، أشار تقرير صادر عن Vice في الصيف الماضي إلى قرار مماثل للسماح مؤقتًا بالمحتوى بما في ذلك مكالمات "الموت لخامنئي" والهتافات التي حدثت خلال فترة الاحتجاجات في المنطقة الجنوبية الغربية من البلاد خوزستان.

تأتي كلمة الحظر أيضًا في غضون أيام قليلة بعد إعلان Meta عن خطط لـ Instagram لتسمية وسائل الإعلام الحكومية وأنه في روسيا وأوكرانيا ، "يخفي معلومات عن متابعي الأشخاص ومن يتابعونهم والأشخاص الذين يتابعون كل منهم أخرى للحسابات الخاصة في هذين البلدين. " لن يسري الحظر حتى 14 مارس، وذكرت وكالة الإعلام الروسية المملوكة للدولة RIA Novosti أنها لن تنطبق على منصة WhatsApp المملوكة لشركة Meta أيضًا.

وفى وقت سابق هدد مسؤولون بالحكومة الروسية بفرض حظر ، مطالبين ميتا بتأكيد أو دحض المعلومات التي أوردتها رويترز لأول مرة.

قال المتحدث باسم ميتا آندي ستون الليلة الماضية: "نتيجة للغزو الروسي لأوكرانيا، سمحنا مؤقتًا بأشكال التعبير السياسي التي تنتهك عادة قواعدنا مثل الكلام العنيف مثل" الموت للغزاة الروس ".

لن تسمح بدعوات ذات مصداقية لممارسة العنف ضد المدنيين الروس ".

قال رئيس الشؤون العالمية في Meta ، نك كليج ، في بيان أمس الجمعة، إن سياسات الشركة "تركز على حماية حق الناس في التعبير كتعبير عن الدفاع عن النفس كرد فعل على الغزو العسكري لبلادهم".

قال كليج إنه إذا طبقت Meta / Instagram سياساتها الدائمة دون تعديل "فسنقوم الآن بإزالة المحتوى من الأوكرانيين العاديين الذين يعبرون عن مقاومتهم وغضبهم" للغزو الروسي ، "والذي يُنظر إليه بحق على أنه غير مقبول".

وقال كليج إن السياسة المؤقتة ستطبق فقط داخل أوكرانيا نفسها. وقال: "ليس لدينا أي خلاف مع الشعب الروسي" ، مضيفًا "لن نتسامح مع الخوف من روسيا أو أي نوع من التمييز أو المضايقة أو العنف تجاه الروس على منصتنا".