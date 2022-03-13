علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: بيل جيتس يكشف عن بديل الهواتف الذكية فى المستقبل

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القاهرة - سامية سيد - كشف بيل جيتس، رجل الأعمال والمبرمج الأمريكي مؤسس شركة مايكروسوفت، عن بديل الهواتف الذكية في المستقبل.

وأوضح جيتس، حسبما أفادت مجلة "سيدتي" نقلاً عن "هيرالد"، أنه يتوقع اختفاء الهواتف الذكية بشكلها الحالي، لتحل مكانها تقنية حديثة تركز على البرمجيات والتصميم وتطوير الأجهزة المحمولة حسبما نقلت البيان الإماراتية.

ووصف التقنية المستقبلية بأنها ستكون على شكل وشم إلكتروني على الجلد، تجمع فيها البيانات الطبية والرياضية، وتسمح بإجراء المكالمات والرسائل.

ولفت بيل جيتس إلى أن التقنية الجديدة لن تنفّذ في المدى القريب، معرباً عن أمله بأن تصبح حقيقة وجاهزة في أسرع وقت ممكن.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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