شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بيل جيتس يكشف عن بديل الهواتف الذكية فى المستقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف بيل جيتس، رجل الأعمال والمبرمج الأمريكي مؤسس شركة مايكروسوفت، عن بديل الهواتف الذكية في المستقبل.

وأوضح جيتس، حسبما أفادت مجلة "سيدتي" نقلاً عن "هيرالد"، أنه يتوقع اختفاء الهواتف الذكية بشكلها الحالي، لتحل مكانها تقنية حديثة تركز على البرمجيات والتصميم وتطوير الأجهزة المحمولة حسبما نقلت البيان الإماراتية.

ووصف التقنية المستقبلية بأنها ستكون على شكل وشم إلكتروني على الجلد، تجمع فيها البيانات الطبية والرياضية، وتسمح بإجراء المكالمات والرسائل.

ولفت بيل جيتس إلى أن التقنية الجديدة لن تنفّذ في المدى القريب، معرباً عن أمله بأن تصبح حقيقة وجاهزة في أسرع وقت ممكن.