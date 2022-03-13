شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية تحويل مستند Word إلى ملف JPG فى خطوات بسيطة والان مع تفاصيل الخبر
خطوات يجب القيام بها فى ويندوز
1. ابدأ Word بالنص الذي تريد تحويله إلى JPG، واستخدم شريط تمرير التكبير/ التصغير في Word في أسفل اليمين للتأكد من أن كل النص مرئي.
2. ابحث عن أداة القطع وحددها في شريط بحث ويندوز Windows.
3. في أداة القطع، اضغط فوق جديد ثم اسحب إطار التحديد حول النص في Word الذي تريد تحويله إلى ملف JPG.
4. في أداة القص، اضغط فوق حفظ القصاصة (أيقونة القرص المرن).
5. في مربع الحوار Save As، اضغط فوق القائمة المنسدلة Save as type واختر JPG، ثم قم بتسمية الملف الخاص بك واضغط فوق حفظ.
خطوات يجب القيام بها على جهاز Mac
1. ابدأ Word بالنص الذي تريد تحويله إلى JPG واستخدم شريط التمرير Zoom في أسفل اليمين للتأكد من أن كل النص الذي تريد التقاطه مرئي على الشاشة مرة واحدة.
2. اضغط على Cmd + Shift + 4 على لوحة المفاتيح واسحب إطار التحديد حول النص في Word الذي تريد تحويله إلى JPG.
3. بعد ظهور لقطة الشاشة على سطح المكتب، اضغط ضغطا مزدوجًا عليها.
4. في شريط القوائم، اختر ملف ثم تصدير، وقم بتغيير التنسيق إلى JPEG واضغط فوق حفظ.