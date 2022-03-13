شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أوكرانيا توقف نصف إنتاج العالم من النيون المستخدم فى صناعة "المعالجات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوقف موردا أوكرانيا الرئيسيان للنيون، واللذان ينتجان حوالي نصف الإمدادات العالمية من المكون الرئيسي لصناعة الرقائق، عملياتهما حيث شددت موسكو هجومها على البلاد، ما يهدد برفع الأسعار وتفاقم النقص في أشباه الموصلات، حيث إن نحو 45٪ -54٪ من النيون العالمي من الدرجة شبه الموصلة، وهو أمر بالغ الأهمية بالنسبة لأشعة الليزر المستخدمة في صناعة الرقائق، يأتي من شركتين أوكرانيين هما Ingas وCryoin، وفقًا لأرقام من الشركات وشركة أبحاث السوق Techcet، وقد بلغ استهلاك النيون العالمي لإنتاج الرقائق حوالي 540 طنًا متريًا العام الماضي، وفقًا لتقديرات Techcet.

ووأوقفت الشركتان عملياتهما، وفقًا لممثلي الشركة، حيث صعدت القوات الروسية هجماتها على مدن في جميع أنحاء أوكرانيا ، مما أسفر عن مقتل مدنيين وتدمير البنية التحتية الرئيسية، ويلقي التوقف بظلاله على الإنتاج العالمي للرقائق، التي تعاني بالفعل من نقص في المعروض بعد أن أدى جائحة فيروس كورونا إلى زيادة الطلب على الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والسيارات اللاحقة ، مما أجبر بعض الشركات على تقليص الإنتاج.

وفي حين تتفاوت التقديرات على نطاق واسع حول كمية أسهم شركات تصنيع الرقائق النيون التي يحتفظ بها صانعو الرقائق في متناول اليد ، يمكن أن يتأثر الإنتاج إذا استمر الصراع ، وفقًا لأنجيلو زينو ، المحلل في CFRA، وقال: "إذا استنفدت المخزونات بحلول أبريل ولم يكن لدى صانعي الرقائق طلبات مغلقة في مناطق أخرى من العالم ، فمن المحتمل أن يعني ذلك المزيد من القيود على سلسلة التوريد الأوسع وعدم القدرة على تصنيع المنتج النهائي للعديد من العملاء الرئيسيين".

وقبل الغزو، أنتجت Ingas ما بين 15000 إلى 20000 متر مكعب من النيون شهريًا للعملاء في تايوان ، وكوريا ، والصين ، والولايات المتحدة ، وألمانيا ، مع تخصيص حوالي 75 ٪ لصناعة الرقائق ، وفقًا لما قاله نيكولاي أفدجي ، كبير الإداريين التجاريين في الشركة. في بريد إلكتروني لرويترز.

أما Cryoin، التي أنتجت ما يقرب من 10000 إلى 15000 متر مكعب من النيون شهريًا ، وتقع في أوديسا ، أوقفت عملياتها في 3 فبراير. 24 عندما بدأت الهجمات في الحفاظ على سلامة الموظفين ، وفقًا لمدير تطوير الأعمال لاريسا بوندارينكو، وقال بوندارينكو إن الشركة لن تكون قادرة على تلبية طلبات شراء 13 ألف متر مكعب من النيون في مارس ما لم يتوقف العنف.

وقالت إن الشركة يمكن أن تتحمل ما لا يقل عن ثلاثة أشهر مع إغلاق المصنع ، لكنها حذرت من أنه في حالة تلف المعدات ، فإن ذلك سيشكل عبئًا أكبر على مالية الشركة ويجعل من الصعب إعادة تشغيل العمليات بسرعة.