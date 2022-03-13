شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: توقف Nintendo عن شحن Switch ومنتجات أخرى إلى روسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توقفت نينتندو عن شحن منتجاتها بما في ذلك Switch إلى روسيا فى المستقبل المنظور، وقالت الشركة "هذا يرجع إلى التقلبات الكبيرة التي تحيط بالخدمات اللوجستية لشحن وتوزيع البضائع المادية، واتخذت القرار بعد أسبوعين من غزو روسيا لأوكرانيا رغم أنها لم تذكر الأزمة فى بيانها ، وفقا لتقرير engadged.

وتأتى هذه الخطوة بعد تعليق نينتندو مبيعات الألعاب الرقمية في روسيا نهاية الأسبوع الماضى، وقالت إن النسخة الروسية من المتجر الإلكترونى تخضع حاليًا للصيانة بعد تعليق المعاملات بالروبل الروسي من قبل مزود الدفع".

وأعلنت نينتندو تأخيرAdvance Wars 1 + 2: Re-Boot Campإلى أجل غير مسمى، وكان من المفترض أن تصدر اللعبة فى الثامن من أبريل لكن الشركة قالت إنها تؤجل الظهور الأول للعبة الإستراتيجية العسكرية بعد "الأحداث العالمية الأخيرة".

وانسحبت شركات الألعاب الكبرى الأخرى من روسيا ومنها سونى لديها توقف مبيعات أجهزة وبرامج PlayStation هناك، بينما تضع Microsoft جميع المبيعات في البلاد فى الانتظار ، ويوبيسوفت ، وتيك توك وقرص مضغوط Projekt الأحمر وEA بالإضافة إلى أكتيفيجن بليزارد وإبيكت وقفوا عن بيع ألعابهم هناك أيضًا.

وانضمت بانجى إلى أقرانها فى اتخاذ موقف بشأن الصراع وقالت إن اللاعبين فى روسيا وبيلاروسيا سيظلون قادرين على لعب القاعدة الحرة القدر 2 اللعبة والوصول إلى أي توسعات أو محتوى قاموا بشرائه قبل ذلك الحين، ومع ذلك لن يتمكنوا بعد الآن من شراء العملة أو DLC مثل الملكة الساحرة.