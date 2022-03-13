شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: تضرر مواقع شركات روسية على الإنترنت بسبب تزايد عمليات القرصنة خلال مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة للأمن السيبراني، إن الجهود لتعطيل عمليات مواقع الشركات في روسيا قفزت في مارس، حيث تجاوز عدد هجمات رفض الخدمة الموزعة (DDoS) بالفعل عدد هجمات فبراير بأكمله.

وبحسب موقع TOI الهندى، فقد تم استهداف الكيانات الحكومية الروسية والشركات المملوكة للدولة على مدار الأحداث في أوكرانيا ، مع مواقع الكرملين والناقل الرئيسي إيروفلوت والمقرض الرئيسي سبيربنك من بين تلك التي شهدت انقطاعات أو مشكلات مؤقتة في الوصول، وقالت Rostelecom-Solar ، ذراع الأمن السيبراني لشركة الاتصالات Rostelecom ، يوم الجمعة ، إنها لاحظت نشاطًا متزايدًا على منتديات القراصنة يومي 22 و 23 فبراير ، مع بدء هجمات جماعية على موارد الإنترنت لسلطات الدولة في 25 فبراير.

وقالت شركة Rostelecom-Solar في بيان: "لا يزال الهدف الرئيسي للمهاجمين هو الموارد الحكومية" ، مشيرة إلى وقوع حوالي 1700 هجوم DDoS ضد بوابة حكومية واحدة في الأيام الثلاثة الماضية وحدها، وأصبحت الشركات أيضًا هدفًا ، ولا سيما القطاع المصرفي ، الذي تعرض أيضًا لعقوبات شديدة من قبل القوى الغربية.

وقالت شركة Rostelecom-Solar: "لاحظ متخصصو Rostelecom-Solar نموًا كبيرًا في هجمات DDoS في القطاع التجاري: تم تسجيل أكثر من 1100 هجوم من هذا القبيل في الفترة من 1 إلى 10 مارس ، والتي تجاوزت بالفعل الأرقام الخاصة بشهر فبراير بأكمله".

وسُجل أكثر من 450 هجوماً على البنوك ، أي أكثر من أربعة أضعاف الرقم المسجل في فبراير.