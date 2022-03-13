شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: استطلاع داخلى.. موظفو جوجل غير راضين عن تعويضات الشركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد جوجل واحدة من تلك الشركات التي يطمح الكثيرون للعمل فيها، حيث تعرف بتقديم امتيازات رائعة ومزايا جيدة، من بين أشياء أخرى، كونك "موظف جوجل" أمرًا طموحًا، ومع ذلك أظهر استطلاع داخلي أن موظفي جوجل غير راضين عن التعويضات.

ويكشف تقرير صادر عن Business Insider أنه إذا كان هناك مجال واحد لا يشعر فيه الموظفون بالرضا حقًا، فهو التعويض، وتم الوصول إلى الاستطلاع - المسمى Googlegeist - بواسطة Business Insider وكشف بين العديد من موظفي جوجل أن هناك انخفاضًا عامًا بعد عام في ما شعروا به بشأن تعويضاتهم مقارنةً بكيفية دفع رواتب الموظفين في الشركات المنافسة.

وكشف التقرير عن أن "53٪ من موظفي جوجل ردوا بالإيجاب على أن إجمالي أجورهم تنافسية مقارنة بوظائف مماثلة في شركات أخرى، بانخفاض عن 63٪ العام الماضي"، و أجاب حوالي 27٪ بشكل سلبي، وهو رقم ارتفع من 18٪ مقارنة بالعام الماضي، وظل حوالي 20٪ من موظفي جوجل الذين شاركوا في الاستطلاع على الحياد.

وكشف التقرير كذلك أن 60٪ من المستجيبين أيدوا تعويضاتهم وشعروا أنها عادلة ومنصفة، ومع ذلك، انخفض هذا الرقم من 66٪ العام الماضي، وكان 21٪ من موظفي جوجل محايدين في هذه المرحلة بينما بقي 19٪ غير مواتيين.

ومن الأشياء الأخرى المثيرة للاهتمام التي كشف عنها الاستطلاع أن حوالي 62٪ من موظفي جوجل قالوا إن رفاههم قد تحسن، وعلاوة على ذلك، قال 57٪ أنه بإمكانهم الانفصال عن العمل "لوقتي"، وفقًا للتقرير.

وفي غضون ذلك، ذكر تقرير لشبكة CNBC الشهر الماضي أن جوجل تخفف بعض معايير Covid-19، وأخبر ديفيد رادكليف، نائب رئيس جوجل Real Estate and Workplace Services الموظفين أن التفويضات المتعلقة بالاختبار وارتداء الأقنعة واللقاحات والتباعد الاجتماعي أصبحت أسهل نسبيًا.