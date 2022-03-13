شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على مميزات هاتف أبل iPhone SE مقابل تكلفته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة أبل في حدث Peek Performance عن هاتفها الجديد iPhone SE، الذي يعتبر مثل سابقيه نسخة أقل تكلفة من المجموعة الرائدة. ويحتوي الهاتف على معالج رباعي النواة A15 Bionic محدّث ويدعم معايير 5G المحمولة حسبما نقل موقع البيان الإماراتية.

ورغم ذلك، لا يزال الهاتف يحتفظ بزر الصفحة الرئيسية أسفل الشاشة لميزة Touch ID، ويحتوي على كاميرا خلفية واحدة.

كما يتوفر iPhone SE الجديد بألوان الأحمر والأسود والأبيض، ويحتوي على شاشة Retina HD بقياس 4.7 إنشًا مغطاة بالزجاج. أقوى زجاج وقالت الشركة إنه أقوى زجاج في هاتف ذكي من الأمام والخلف.

ولكن هذا ليس الزجاج نفسه الموجود عبر الجهة الخلفية من آيفون 13. ويأتي iPhone SE أيضاً مع معيار IP67 لمقاومة الغبار والماء.

وتعد الشركة بعمر بطارية أفضل بفضل الكفاءات من A15 Bionic وiOS 15.

وبالرغم من وجود كاميرا خلفية واحدة بدقة 12 ميغابكسل بفتحة عدسة f/1.8، قالت الشركة إن هاتف iPhone SE يحتوي على نظام كاميرا جديد، مضيفًا أشياء رأيناها عبر آيفون 13 مثل Photographic Styles و Smart HDR 4 و Deep Fusion لمعالجة أفضل. ومثل سلسلة آيفون 13، فإن iPhone SE مصنوع من بعض المواد المعاد تدويرها.

سعات متعددة ووفقًا للشركة فإنه يستخدم عناصر أرضية نادرة معاد تدويرها بنسبة 100 في المئة في محرك تابتيك والمغناطيس الصوتي، وتنجستن معاد تدويره بنسبة 100 في المئة في محرك تابتيك، وقصدير معاد تدويره بنسبة 100 في المئة في لحام لوحة المنطق الرئيسية.

كما قامت الشركة بتغيير عبواتها بحيث لم تعد تستخدم جلافا بلاستيكيا خارجيا، وفقا للعربية نت.

ويتوفر iPhone SE بسعات 64 و 128 و 256 جيجابايت بسعر يبدأ من 429 دولارًا في الولايات المتحدة.

ويتمكن العملاء في أستراليا وكندا والصين وفرنسا وألمانيا والهند واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وأكثر من 30 دولة ومنطقة أخرى من طلب iPhone SE مسبقًا بدءًا منء أمس الجمعة، مع توفره ابتداءً من الجمعة 18 مارس.