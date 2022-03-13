شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية تغيير العناوين الخاطئة على خرائط جوجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد خرائط جوجل هي واحدة من أكثر تطبيقات الملاحة شعبية في جميع أنحاء العالم، ويستخدم ملايين الأشخاص التطبيق يوميًا لأغراض، وحتى معظم الشركات التي تعتمد على توصيل المنتجات تعتمد على المنصة للحفاظ على استمرار أعمالها.

ولكن في بعض الأحيان ، يمكن أن يواجه المستخدمون مشكلات على النظام الأساسي إذا كان العنوان خاطئًا أو تم نقله إلى مكان آخر، ويمكن أن يكون الموقف مزعجًا للغاية بالنسبة لصاحب الموقع.

ولحل مثل هذه المشكلات ، تسمح Google للمستخدمين بإضافة العناوين أو تعديلها بشكل عام في الخرائط، أضف عناوين بريدية أو حدد مكان تسليم الحزم أو اضبط مواقع الدبوس.

ولتحسين المعلومات الجغرافية لمنطقة ما على خرائط Google ، يمكن للمؤسسات أو الحكومات إصلاح عناوين متعددة من خلال أداة تحميل البيانات الجغرافية، ومن الجدير بالذكر أن هذه المنظمات أو الحكومات يجب أن تفي بمتطلبات شركاء Google والمحتوى.

إذا لم تكن مرتبطًا بأي منظمة من هذا القبيل ، فيمكنك اقتراح تعديل، وبمجرد اكتشاف أن التعديل الذي أجريته مفيد والموافقة عليه ، سينعكس في العنوان في خرائط Google، ولمعرفة كيفية إصلاح العنوان الخاطئ على خرائط Google ، يمكنك اتباع هذه الخطوات.

كيفية إصلاح العنوان الخاطئ على خرائط جوجل عبر جهاز الكمبيوتر 1. افتح خرائط Google على متصفح الويب.

2. ابحث عن عنوان من شريط البحث في الزاوية اليسرى العليا من الموقع.

3. في قسم الموقع على الجانب الأيسر من الصفحة ، قم بالتمرير لأسفل وانقر فوق اقتراح تعديل.

4. ستتمكن من رؤية خيارين. انقر فوق تغيير الاسم أو خيار تفاصيل أخرى.

5. قم بتحرير التفاصيل المطلوبة في العنوان.

6. انقر فوق نشر.

كيفية إصلاح العنوان الخاطئ على خرائط Google عبر هاتف Apple iPhone أو Android الذكي 1. افتح تطبيق خرائط جوجل على هاتفك الذكي.

2. ابحث عن عنوان.

3. اضغط على اسم الموقع واسحب لأعلى.

4. اضغط على اقتراح تعديل.

5. من الخيارات ، انقر فوق تغيير الاسم أو تفاصيل أخرى.

6. قم بإجراء التغييرات المطلوبة في عنوان الموقع.

7. اضغط على نشر.