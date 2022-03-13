شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: المملكة المتحدة تفرض حظرًا على الصادرات المتعلقة بالفضاء إلى روسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت المملكة المتحدة عقوبات تجارية جديدة ضد روسيا تحظر جميع الصادرات ذات الصلة بالفضاء إلى ذلك البلد ردًا على غزوها لأوكرانيا، وأعلنت وزيرة الخارجية البريطانية إليزابيث تروس عن فرض عقوبات جديدة على تصدير الفضاء إلى جانب عقوبات أعمق تتعلق بالطيران.

ووفقًا لما ذكره موقع "Space"، جاء في بيان للعقوبات المتعلقة بالفضاء حظر تصدير السلع والتكنولوجيا المتعلقة بالطيران والفضاء، بما في ذلك المساعدة الفنية.

قال مسئولون بريطانيون، إن حظر تصدير الفضاء يشمل جميع الخدمات ذات الصلة، بما في ذلك خدمات التأمين أو إعادة التأمين، وجاء في البيان، "هذا يعني أنه تم سحب التغطية التأمينية على السياسات الحالية وأن شركات التأمين وإعادة التأمين في المملكة المتحدة لن تكون قادرة على دفع المطالبات فيما يتعلق بالوثائق الحالية في هذه القطاعات".

تهدف العقوبات التجارية الجديدة التي فرضتها المملكة المتحدة إلى تشديد العقوبات الاقتصادية الشديدة بالفعل التي فرضتها العديد من الدول على روسيا بعد أن أمر الرئيس فلاديمير بوتين بغزو أوكرانيا في 24 فبراير الماضى.

وقالت تروس في البيان: "سنواصل دعم أوكرانيا دبلوماسياً واقتصادياً ودفاعياً في مواجهة الغزو غير القانوني لبوتين، وسنعمل على عزل روسيا على المسرح الدولي".