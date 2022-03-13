شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: المملكة المتحدة تفرض حظرًا على الصادرات المتعلقة بالفضاء إلى روسيا والان مع تفاصيل الخبر
قال مسئولون بريطانيون، إن حظر تصدير الفضاء يشمل جميع الخدمات ذات الصلة، بما في ذلك خدمات التأمين أو إعادة التأمين، وجاء في البيان، "هذا يعني أنه تم سحب التغطية التأمينية على السياسات الحالية وأن شركات التأمين وإعادة التأمين في المملكة المتحدة لن تكون قادرة على دفع المطالبات فيما يتعلق بالوثائق الحالية في هذه القطاعات".
تهدف العقوبات التجارية الجديدة التي فرضتها المملكة المتحدة إلى تشديد العقوبات الاقتصادية الشديدة بالفعل التي فرضتها العديد من الدول على روسيا بعد أن أمر الرئيس فلاديمير بوتين بغزو أوكرانيا في 24 فبراير الماضى.
وقالت تروس في البيان: "سنواصل دعم أوكرانيا دبلوماسياً واقتصادياً ودفاعياً في مواجهة الغزو غير القانوني لبوتين، وسنعمل على عزل روسيا على المسرح الدولي".