“Dot Pad”.. شاشة للمكفوفين تعرض صورا يمكن تحديدها باللمس

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 مارس 2022 07:16 مساءً - منذ ساعتين

في خطوة من شأنها تسهيل ذوي الإعاقة البصرية من استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة، تمكنت شركة Dot في كوريا الجنوبية والمختصة بتقنيات ذوي الإعاقة البصرية، من تطوير شاشة عرض لمسية بنظام برايل للمكفوفين، أطلقت عليها اسم ”Dot Pad“.

وتعرض الشاشة الجديدة، في الوقت الحقيقي صوراً من الهواتف والشاشات الذكية من آيفون وآيباد، ويمكن للمكفوفين التعرف عليها من خلال اللمس إلى جانب قارئ شاشة مدمج من شركة أبل الأمريكية، والذي يعرف باسم VoiceOver.

وذكر موقع TechVantage للأخبار التكنولوجية، أن شاشات اللمس الشائعة الاستخدام لذوي الإعاقة البصرية، تحتوي على سطر واحد فقط، وتكون متصلة بشكل أساسي مع جهاز حاسوب وهاتف ذكي لترجمة النص المكتوب إلى طريقة برايل، حيث تفتقر هذه التقنيات إلى القدرة على عرض العناصر التصويرية مثل الصور والخرائط وموقع واجهة المستخدم، ما يحد من أدائها.

ونجح خبراء التكنولوجيا في شركة Dot في التغلب على ذلك، بتطوير جهاز ”دوت باد“، والذي ينقل على الفور الصور والنصوص من أجهزة آيفون وآيباد، ويعرضها على شاشة اللمس، حيث يمكن للمكفوفين التعرف عليها باللمس وباستخدام قارئ شاشة VoiceOver للتمثيلات اللمسية للصور.

وأوضح إريك كيم، مدير شركة Dot الكورية الجنوبية أن التقنية المطورة تسمح للمكفوفين بالشعور بالصور وتحسن من فهمهم للرسومات التصويرية، إضافة إلى طريقة برايل المعتمدة على النصوص.

وأعلنت الشركة الكورية الجنوبية، يوم أمس الجمعة، أنها زودت مطوري نظام التشغيل iOS لأجهزة آيفون وآيباد في شركة أبل من حول العالم، بالواجهة البرمجية لتقنية تحديد الرسوم التصويري الجديدة، بهدف الحصول على مزيد من التطوير في المحتوى اللمسي للتطبيق، ووضع ميزات إضافية إلى جهاز ”دوت باد“.

وتأمل شركة Dot الكورية الجنوبية في أن يتمكن العديد من المطورين، من استخدام الواجهة البرمجية الجديدة في تطوير الألعاب والتطبيقات الترفيهية والتعليمية المتوافقة مع شاشة اللمس الخاصة بالشركة، وذلك لإتاحة الفرصة للمستخدمين المكفوفين للتواصل في الوقت الحقيقي مع الألعاب المرئية والأدوات التعليمية.

وستعرض الشركة الكورية الجنوبية جهازها ”دوت باد“، في المؤتمر السنوي للمركز الوطني لتكنولوجيا الأشخاص من ذوي الإعاقة CSUN في الولايات المتحدة الأمريكية، والمقرر عقده في ولاية كاليفورنيا خلال الفترة من 14 حتى 18 من شهر مارس/ آذار الجاري.