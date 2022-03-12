ميزات شاشة ستوديو دسبلاي الجديدة من أبل

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 مارس 2022 04:09 مساءً - منذ 3 ساعات

كشفت شركة آبل في حدثها الأخير عن العديد من الأجهزة والمنتجات الالكترونية ومن ضمنها خبر سار لمستخدمي أنظمة ويندوز، من الراغبين في تجربة أجهزة أبل الجديدة التي أعلن عنها في المؤتمر الافتراضي الأول للشركة هذا العام.

وتحديدا، الراغب في استخدام شاشات أبل المعلن عنها في مؤتمر مارس/آذار “Apple Studio Display”، الشاشة ستكون قابل للتوصيل بأجهزة ويندوز المختلفة ولكن بشروط.

وهذا ما كشف عنه موقع “ذا فيرج” المختص بأخبار التقنيات، والذي أفاد بأن Studio Display يتم تحديدها على أنها شاشة عرض عادية عند توصيلها بجهاز كمبيوتر يعمل بنظام Windows عبر اتصال Thunderbolt.

وأوضح الموقع أن خاصية Thunderbolt رغم ذلك، لا تدعمها كل أجهزة ويندوز، كما يجب أن تضع كمستخدم بعض الأشياء في الاعتبار قبل استخدام الشاشة على أجهزة ويندوز.

وبحسب أبل، يمكن للمستخدمين تشغيل كاميرا الويب المدمجة بدقة 12 ميجابكسل في تطبيقات Windows، بالإضافة إلى الميكروفون ومكبرات الصوت.

في حين لن يتمكن مستخدم أجهزة ويندوز من الاستفادة، من ميزات أخرى مثل ميزة Center Stage، وهي ميزة تقوم بتوسيط الصورة على شخص أثناء مكالمة فيديو أو تسجيل فيديو، إلا في نظام macOS.

وكذلك ميزة دعم Spatial Audio مع Dolby Atmos أو ميزة Hey Siri، لذلك من أجل الاستفادة من جميع الميزات التي تتمتع بها شاشة Apple Studio Display، فأنت بحاجة إلى جهاز Mac يعمل بنظام macOS.