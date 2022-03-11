الأرصاد: استمرار انخفاض درجات الحرارة لنهاية الأسبوع القادم

الشارقة - اميمة ياسر - قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامى بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك انخفاضات ملحوظة فى درجات الحرارة، أقل من المعدلات الطبيعية بـ 5 أو 6 درجات، مشيرة إلى أن غدا ذروة انخفاض درجات الحرارة، حيث من المتوقع أن تكون العظمى على القاهرة 17 درجة.

وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامية دينا عصمت ببرنامج "اليوم" الذى يذاع على قناة "dmc": "من المتوقع استمرار انخفاض الحرارة إلى نهاية الأسبوع القادم، والسبب وراء تلك الموجة هو تأثرنا برياح شمالية غربية قادمة من جنوب وشرق أوروبا، وهى رياح باردة، بالإضافة لوجود منخفض جوى بطبقات الجو العليا".

وقالت الدكتورة منار غانم: "تلك الفترة معروفة بالتقلبات الجوية، ما بين ارتفاع وانخفاض درجات الحرارة، هناك فرص لسقوط الأمطار تستمر على مدار الأسبوع القادم، أمس كانت سرعات الرياح مرتفعة، وبداية من الغد سيكون هناك اعتدال فى سرعات الرياح".