استخدامات Apple Notes التي لم تكن تعرفها سابقًا

يعتبر تطبيق Apple Notes الذي تطلقه الشركة بشكل رسمي في جميع أجهزتها وأنظمتها أحد أكثر التطبيقات المهملة والتي لا يحاول الكثيريون استخدامها أو الإستفادة منها، وذلك لأن آبل لا تقوم بالإعلان عنه بشكل كافي أو شرح مميزاته بكثرة مثل باقي التطبيقات.

ولكن لا يعني هذا أن تطبيق Apple Notes لا يقدم الكثير من المميزات المفيدة والتي قد يحتاجها أي مستخدم، بل إن التطبيق يمكنه أن يعوض بشكل كامل عن تطبيق مثل Google Docs ومجموعة أخرى من التطبيقات الشهيرة والمعروفة.

ونقدم لكم في مقالنا اليوم مجموعة كبيرة من الاستخدامات المختلفة التي يمكنك أن تستمتع بها مع تطبيق Apple Notes وكيفية الاستفادة منه بشكل سهل وبسيط للغاية.

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حماية الملاحظات باستخدام كلمة مرور أو بصمة FaceID

تعتبر هذه الميزة إحدى أهم ميزات التطبيق والتي تجذب الكثير من المستخدمين، حيث يبحث البعض عن تطبيق آمن لإغلاق الملاحظات وحمايتها بكلمة مرور خاصة أو باستخدام بصمات الامان الحيوي الموجودة في هواتف آيفون.

ويوفر هذا التطبيق امكانية استخدام بصمة الهاتف أو كلمة مرور الهاتف أو حتى بصمة وكلمة مرور مختلفة عن المستخدمين في الهاتف، وتحتاج أولًا لتفعيل هذا الاختيار والسماح له بالعمل عبر تفعيل الخاصية من إعدادات التطبيق.

ويمكنك الوصول إلى إعدادات التطبيق عبر التوجه إلى الإعدادات ومن ثم اختيار الملاحظات وبعد ذلك كلمات المرور لإنشاء كلمة مرور جديدة أو اختيار وسيلة التحقق والأمان لتفعيلها في الهاتف.

وإذا كنت ترغب في إغلاق ملاحظة بعينها، فإنك تستطيع القيام بذلك عبر الضغط على علامة النقاط الثلاثة الموجودة أعلى الملاحظة واختيار رمز الإغلاق.

التعاون مع المستخدمين الآخرين

يسمح لك تطبيق الملاحظات بالتعاون مع المستخدمين الآخرين بسهولة إذا كنت ترغب في مشاركة مستند ما مع هؤلاء المستخدمين، ولكن يجب أن يكون كل الهاتفين يعملان بنظام iOS 15 لسهولة أكبر في الإستخدام.

ويمكنك استخدام هذه الخاصية عبر كتابة رمز @ وبعد ذلك كتابة إسم المستخدم أو إسم حساب آيكلاود الخاص بهم حتى تشارك هذا المستند معهم ليعملوا على تعديله.

أخذ نسخة من المستندات عبر الكاميرا

نستخدم جميعًا تطبيقات المسح وأخذ نسخة من المحتويات والمستندات عبر الكاميرا مثل CamScanner وغيرها من هذه التطبيقات.

ولكن إذا كنت تمتلك هاتف آيفون، فإنك تستطيع استخدام الكاميرا بسهولة لأخذ نسخة من هذه المستندات وحفظها في تطبيق Apple Notes المميز بسهولة كبير، وتستطيع أيضًا التعديل على محتويات هذا المستند بشكل بسيط للغاية بما يتناسب مع التطبيق.

ويمكنك أيضًا حفظ صورة المستندات بسهولة داخل تطبيق الصور لتتمكن من الوصول إليها بشكل بسيط وسريع، كما تستطيع أخذ الصور ومزامنتها تلقائيًا مع حاسوب ماك بوك الخاص بك بكل سهولة ودون الحاجة لنقل الصورة يدويًا.

تفريغ الكلام الصوتي وإملاء Apple Notes لكتابة النصوص

تمتاز هواتف آيفون بقدرتها على التعرف على الأصوات وترجمتها ومعرفة المطلوب منها، وذلك بفضل الذكاء الاصطناعي ومعالجات آبل القوية وبالطبع سيري المساعد الصوتي لآبل.

ويمكنك ان تطلب من سيري فتح ملاحظة جديدة وكتابة هذه الأمور فيها دون الحاجة لفتح التطبيق بنفسك أو حتى كتابة أي محتويات داخله.

ويمكنك بالطبع الوصول إلى جميع هذه الملاحظات بسهولة عبر أي تطبيق Apple Notes وأي جهاز آخر تمتلكه يرتبط بحساب آيكلاود نفسه، كما تستطيع استخدام الآيفون لإملاء الأصوات لأي تطبيق وأي جهاز آخر مرتبط بحساب آيكلاود نفسه.

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