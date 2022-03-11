تسريبات مذهلة لهاتف سوني المرتقب Xperia ACE 3

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 11 مارس 2022 07:16 مساءً - منذ 12 ثانية

تستعد شركة سوني لإطلاق هاتفها المرتقب والمميز Xperia ACE 3 الذي يأتي بتصميم صغير الحجم على غرار إصدار ابل الجديد iPhone SE 2022.

ووفق أحدث التسريبات فإن Xperia ACE 3، سيأتي بحجم صغير وسميك، كما تؤكد الصور ثلاثية الأبعاد التي نشرت عبر OnLeaks على أن الكاميرة الأمامية تأتي في نتوء القطرة في الشاشة.

وتشير التسريبات إلى أن الهاتف يأتي بحجم شاشة 5.5 إنش، كما يأتي بإطار كبير الحجم في محيط الشاشة والذي يظهر بشكل واضح في الجزء السفلي.

كما يتميز الهاتف بأبعاد 139.7 في 68.9 في 9.1 مم، ويأتي بتصميم صغير الحجم لوحدة الكاميرة الخلفية، والتي تضم مستشعر 13 ميجا بيكسل مع فلاش LED، ويظهر شعار سوني في منتصف الغطاء الخلفي للهاتف.

وفي الإطار الأيسر للهاتف تظهر فتحة SIM، بينما يأتي زر التشغيل وزر التحكم في مستوى الصوتيات في الجانب الأيمن، على أن يدعم زر التشغيل تقنية استشعار البصمة.

أيضاً يضم الهاتف في الجزء العلوي منفذ 3.5مم للسماعات، مع منفذ USB C في الجزء السفلي من الهاتف، ومكبرات صوتية grille وميكرفون.