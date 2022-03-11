مواصفات معالج M1 Ultra الجديد من Apple

معالج Apple M1 Ultra الجديد من Apple هو أقوى معالج تصدره الشركة ضمن خط معالجات الشركة الجديد، والذي بدأت Apple بتنفيذه منذ ان اطلقت اول شريحة M1 الجديدة الخاصة بها، هذا هو الإصدار الثالث المحسن من رقاقات Apple الجديدة وهذا المعالج هو حرفيًا رقاقتي Apple M1 Max مرتبطتان ببعضهما البعض، يعني اننا نتحدث هنا عن ضعف قدرة المعالجة وضعف الأداء وضعف كل شيء من المعالج، فلنتحدث عن المعالج الجديد قليلًا وعن مواصفاته وماذا نتوقع منه.

جدول المحتويات

مواصفات Apple M1 Ultra الجديد

المعالج الجديد عبارة عن معالجين من Apple M1 Max مدمجتين معًا مما يسمح بضعف قدرة المعالجة وضعف السرعة وضعف عدد الأنوية سواء في المعالج الأساسي او معالج الرسوميات او حتى أنوية الذكاء الإصطناعي، فإن أردنا التحدث عن المواصفات فكل ما علينا فعله هو استحضار مواصفات M1 Max وضربها في 2، سأضع جدول للمواصفات بالأسفل طبعًا لتستطيع معرفتها بسهولة، وبعد ذلك سأتحدث قليلًا عن هذا المعالج ومستويات أدائه وماذا يمكن ان نتوقع منه.

جدول المواصفات

دقة التصنيع 5 نانو متر عدد الأنوية 20 نواة 16 نواة أداء مرتفع 4 أنوية أداء متوسط أنوية المعالج الرسومي 64 نواة أنوية الذكاء الإصطناعي 32 نواة ذاكرة الوصول العشوائي المدمجة بسعة تصل الى 128GB سرعة نقل البيانات سرعة 800GB/sec

M1 Ultra وأقوى أداء ممكن

لازالت Apple تبحث عن تطوير أداء رقاقاتها الأقوى بشكل كبير فها هي تُطلق معالجًا جديدًا بضعف أداء معالجها الأقوى عن طريق دمج شريحتين منه مع بعضهما البعض، هذا سيسمح بسرعة نقل بيانات تصل الى 800 جيجا بايت في الثانية مع سرعة اتصال بين الرقاقتين تصل الى 2.5 تيرابايت في الثانية الواحدة، مع دعم لعدد أكبر من مداخل Thunderbolt 4 وقوة أداء رسومي أعلى بكثير، الـBenchmarks التي نشرتها Apple تحدثت عن قوة كبيرة للمعالج وان معالج Apple الجديد بنفس استهلاك الطاقة سيصل الى معدلات أفضل بكثير من ناحية الأداء، يمكننا عرض بعض الإختبارات في نقاط

بالمقارنة مع RTX 3090 فمعالج Apple الجديد يصل الى نفس الأداء الرسومي بإستهلاك طاقة اقل بمقدار 200Watt

بالمقارنة مع معالج I9 12900K بـ16 نواة فمعالج M1 Ultra يقدم أداء أقوى باستهلاك طاقة أقل بنسبة 90%

غير ذلك فقدرة المعالج قوية لدرجة انك يمكنك تشغيل 18 مقطع بدقة 8K بترميز ProRes، معالج الذكاء الإصطناعي والذي يحمل 32 نواة سيستطيع القيام بـ22 تريليون عملية في الثانية الواحدة كذلك، مع وجود ذاكرة وصول عشوائي كبيرة الحجم وسريعة سيسمح ذلك بعملية تعدد مهام سهلة جدًا وسريعة بدون مشاكل، وضع هذا المعالج بهذه المواصفات يجعله أقوى من معالج جهاز Mac Pro بـ28 نواة بكارت Afterburner كذلك، وهذا ما ظهر عندما اطلقت Apple جهاز Mac Studio الجديد الذي أثبت انه اقوى بالفعل من جهاز الـMac Pro.

ماذا نتوقع؟

M1 Ultra تظهر قوتها بشكل كبير في جهاز Mac Studio بأرقام الـBenchmark المرتفعة، بيان قوتها سيظهر أكثر في Mac Pro الجديد والذي لمحت له Apple في مؤتمرها، لكن بالطبع لا شيء رسمي عنه بعد، كما ان الوقت قد يكون مبكرًا على صدور Mac Pro جديد أعني أن اداء الجهاز الحالي يُعتبر أقوى من أقوى أجهزة Windows العادية فلماذا سنبحث عن جهاز أفضل وانت في الأساس لا تستطيع الوصول الى نهاية قوة هذا الجهاز، لذلك لازال الوقت مبكرًا على ان نرى معالجًا آخر أقوى من هذا المعالج الآن فماذا نتوقع؟ نتوقع ان نرى أقوى من Apple الفترة القادمة سواء كنا نتحدث عن Mac Pro جديد او الـMac Studio الذي بالتأكيد سيثبت قوته مع الوقت.