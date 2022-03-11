تعرف على مواصفات هواوي ميت 40 برو الجديد وسعره

يعتبر هاتف هواوي ميت 40 برو أحدث الهواتف الرائدة من شركة هواوي والتي تعتمد بشكل كبير على نظام هارموني لتشغيل الهواتف مع خدمات HMS المميزة من هواوي والتي جعلت المستخدمين يستغنون عن خدمات جوجل بشكل كامل، وقد نجحت الشركة في الفترة الماضية في تقديم ميزات HMS المتنوعة بشكل يجعلها الأفضل بدون خدمات جوجل وبدون الإعتماد عليها تمامًا، كما أن الشركة تمتلك أيضًا مجموعة كبيرة من الطرفيات المتنوعة والتي تعمل مع هواتفها بتوافق كبير لا يوجد في أي نظام تشغيل آخر، وجذب ذلك الكثير من المستخدمين للشركة.

يمتاز الهاتف بتصميمه الرائد واعتماده على مواد رائدة في جميع أجزائه، حيث يأتي الجهاز من ظهر زجاجي أو جلدي بحسب ما تختار الهاتف، كما أن الهاتف يأتي بشاشة بحجم 6.76 بوصة تدعم تقنية HDR 10 ومعدل تحديث للشاشة 90 هرتز، والشاشة من نوع OLED الرائدة في ألوانها، كما أنها تعمل بدقة 1344*2722 بيكسل لتكون واحدة من أفضل الشاشات الموجودة في الهواتف المحمولة من هواوي وغيرها من الشركات.

ومن ناحية المعالج والمواصفات الداخلية، فالهاتف يستخدم معالج كيرين 9000 الجديد من هواوي والذي يدعم الاتصال بتقنيات 5G السريعة للغاية واستخدام هذه الشبكات، كما أنه معالج ثماني النواة يمتلك معالج رسومي منفصل، ويمكنك الحصول على الهاتف بمساحة ذاكرة عشوائية 8 جيجابايت مع مساحة تخزين داخلية تبدأ من 128 جيجابايت حتى 512 جيجابايت أيضًا من نوع UFS3.1 السريع للغاية، لذلك تشعر بإستمرار بأن الهاتف سريع ويعمل بسلاسة منقطعة النظير.

وتتفوق هواوي على جميع المنافسين في نفس الفئة السعرية في عدسات الهاتف والكاميرا، حيث يستخدم الهاتف عدسة رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع وجود عدسات تقريب بصري قوي للغاية بدقة 12 ميجابكسل وعدسة واسعة للغاية بدقة 20 ميجابكسل، وجميع هذه العدسات مصممة من شركة Lecia الرائدة والمميزة جدًا.

ومن ناحية نظام التشغيل فإن الهاتف يعمل بنظام تشغيل Android 10 مع واجهة EMUI 11 بدون خدمات جوجل ولكن يستعيض الهاتف كما قلنا باستخدام خدمات HMS المميزة التي تقدم نفس الميزات الموجودة في خدمات جوجل.

ويمتلك الهاتف مجموعة من الطرفيات والملحقات اللطيفة التي تساعد على رفع أدائه بشكل كبير، حيث يمكنك الحصول على حزمة طاقة إضافية خارجية أو الحصول على ضوء مخصص للعدسة الأمامية أو الخلفية، كما يمكنك استخدام تقنيات الشحن اللاسلكي السريع والشحن اللاسلكي العكسي أيضًا لشحن جميع طرفياتك المختلفة، كما أن الهاتف يأتي ببطارية بحجم 4400 ملي أمبير للساعة وتدعم الشحن السلكي السريع بقوة 66 واط.

سعر هواوي ميت 40 برو

يتوافر هاتف هواوي الجديد بشكل رسمي في السوق السعودي عبر منافذ هواوي هناك وبالطبع الموقع الرسمي لمتجر هواوي في السعودية، ويمكنك الحصول على الهاتف بسعر 3699 عبر متجر هواوي الرسمي والاستفادة من العروض والتخفيضات الموجودة في المتجر والضمان الممتد الذي يمكنك الحصول عليه عبر المتجر مباشرةً.

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