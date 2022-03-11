آبل تطلق Mac mini مع معالج M2 هذا العام

أعلنت آبل منذ عدة أيام عن حواسيب Mac Studio الجديدة والتي تستخدم أقوى معالج M1 من آبل والذي يأتي تحت إسم M1 Ultra، وجعل هذا البعض يظنون بأن حواسيب Mac mini الجيددة والتي تستخدم معالج آبل القادم M2 الذي كثرت الشائعات عنه في الفترة الأخيرة لن تصدر هذا العام.

ولكن بحسب أحدث التسريبات والتحديثات التي وصلت إلى موقع 9to5mac من مصادر موثوق بها ومقربة من آبل، فإن الشركة تنوي تقديم حاسوبين Mac mini هذا العام باستخدام معالجين أقوى من بعضهما وهما M2 و M2 Pro.

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حواسيب Mac mini المزودة بشريحة M2

لا توجد معلومات مؤكدة بعد أو مثبتة عن شريحة M2 الجديدة من آبل، ولكن ظهرت بعض التسريبات عن الشريحة الجديدة والحاسوب الجديد الذي يأتي تحت رمز J473، وتعرف الشريحة الجديدة داخل الشركة بإسم Staten.

وتأتي شريحة M2 مبنية بشكل رئيسي على معالج A15 الموجود في هواتف آيفون 13 وآيفون SE الجديد الذي أعلنت عنه الشركة منذ عدة أيام.

وتأتي الشريحة الجديدة بثمانية أنوية أيضًا مثل شريحة M1 السابقة من آبل، ولكن هذه المرة عملت الشركة على زيادة قوة المعالج الرسمي ليصل إلى 10 أنوية معالج مركزية، وتعتبر هذه الخطوة هامة لزيادة قوة الشريحة من الناحية الرسومية وتوجيهها ناحية استخدامات فنانين المونتاج والرسم ثلاثي الأبعاد وغيرها من الأمور.

كما أكد المصدر بأن الشريحة الجديدة أصبحت شبه مكتملة وهي قريبة للغاية من الإطلاق، ومن المتوقع أن يتم الكشف عنها لاحقًا هذا العام وعلى الأغلب في مؤتمر WWDC كما حدث مع شريحة M1 سابقًا.

وتقدم الشركة أيضًا هذا العام نسخة أقوى من حاسوب Mac Mini وشريحة M2 Pro، وهو يحمل الرمز J474، وهو يختلف عن معالج M2 العادي في كونه يأتي بإثني عشر نواة معالجة مركزية وعشرة أنوية رسومية، ليصبح هذا الحاسوب قادرًا على تقديم أداء أقوى كثيرًا من ناحية قوة المعالج المركزي، كما أنه يتفوق على شريحة M1 Pro التي تأتي بعشرة أنوية للمعالج المركزي.

ولم يذكر أي تفاصيل أو شائعات حول معالج M2 Max أو Ultra من آبل، ولكن من المتوقع أن تعمل الشركة على تقديمهم خلال الأعوام القادمة أيضًا مع حواسيبها الجديدة.

من الجدير بالذكر أيضًا أنك لا تستطيع الحصول على شريحة M1 pro في حواسيب Mac Mini نهائيًا، حيث لازلت الشريحة متوافرة فقط في حواسيب ماك بوك برو الحديثة.

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