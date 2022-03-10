مواصفات جهاز Mac Studio الجديد من Apple بشريحة M1 الجديدة

جهاز Mac Studio هو جهاز الكمبيوتر الجديد الذي تقدمه لنا شركة Apple وأطلقته في مؤتمرها الأخير، جهاز جديد قوي جدًا بمعالجات Apple القوية كذلك، في مؤتمر تحت عنوان Peak Performance اطلقت الشركة العديد من الأجهزة الجديدة وكان أبرز ما اطلقت هو الماك الجديد، بتصميم مشابه لجهاز Mac Mini ومواصفات داخلية قوية قد يكون جهاز ماك ستوديو هو الجهاز المفضل لدى من يعملون في مجال يحتاج الى قوة حاسب قوية مثل مجالات المونتاج وتعديل الصور، جهاز ماك ستوديو مصمم بشكل كبير لوضعه في استوديو هذا أمر منطقي تمامًا، في هذا المقال سنتحدث عن الجهاز من المواصفات الأساسية وما يمكن تطويره به، ومن ثم سنتطرق الى تسعيره ولمن هذا الجهاز.

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مواصفات Mac Studio

Mac Studio – M1 Max Mac Studio – M1 Ultra المعالج Apple M1 Max عشاري النواة بمعالج رسومي بـ24 نواة قابل للزيادة حتى 32 نواة Apple M1 Ultra بـ20 نواة بمعالج رسومي بـ48 نواة قابل للزيادة حتى 64 نواة ذاكرة الوصول العشوائي سعة 32GB قابلة للزيادة حتى 64GB سعة 64GB قابلة للزيادة حتى 128GB ذاكرة التخزين بسعة 512GB قابلة للزيادة بسعات 1TB و2TB و4TB و8TB من نوع SSD بسعة 1TB قابلة للزيادة بسعات 2TB و4TB و8TB من نوع SSD المداخل الأمامية مدخلي USB Type-C مدخل SDXC لكروت الذاكرة مدخلي USB Type-C Thunderbolt 4 مدخل SDXC لكروت الذاكرة المداخل الخلفية 4 مداخل Thunderbolt 4 مدخل Ethernet مدخلي USB Type-A 3.1 Gen 2 مدخل HDMI مدخل سماعات 3.5mm مدخل كابل الطاقة وزر التشغيل الإتصال دعم Wi-Fi الجيل السادس دعم Bluetooth 5.0 دعم Ethernet بسرعة 10Gb

تصميم ماك ستوديو

تصميم الجهاز يبدو كتصميم Mac Mini لكن فقط أنه أكبر في الحجم، يمكن ان تعتبره مكونًا من 3 أجهزة Mac Mini فوق بعضها البعض، فكرة التصميم تكمن في أن اغلب هذه المساحة من أجل التبريد حيث يسحب الجهاز الهواء البراد من الأسفل ليمر على مكوناته ثم يخرج الهواء الساخن من خلف الجهاز، بهذا الشكل تضمن Apple ان حاسبها الجديد لن يكون ساخنًا بشكل كبير وسيعمل بشكل ممتاز وسيستطيع الحفاظ على حرارته بشكل جيد، فهذا جيد بشكل نظري ان تستطيع الحفاظ على حرارة الجهاز مع العمل عليه حتى لا تواجه أي مشكلة في استعماله.

من يشتري الماك ستوديو؟

جهاز مثل هذا الجهاز موجه بشكل أكبر لأولئك الذين يريدون جهازًا قويًا لعمليات المونتاج وتعديل الصور والفيديوهات وأيضًا البرمجة، في الواقع فمميزات هذا الجهاز تجعله موجهًا للذين يعملون في مجالات المونتاج بشكل أكبر، هذا الجهاز يمكنه تعديل ملفات بجودة 8K بدون مشاكل بسهولة كبيرة جدًا، ليس هذا جهازًا مكتبيًا بسيطًا على أي حال هو جهاز بأرقام معالجة قوية جدًا تجعله يتفوق حتى على جهاز الـMac Pro الأقوى من Apple نفسها فهذا امر ممتاز للجهاز.

سعر Mac Studio

سعر الجهاز يبدأ من 2000 دولار لأقل نسخة واعدادات للـMac Studio M1 Max، بينما أقل نسخة بمعالج M1 Ultra تبدأ من 4000 دولار أمريكي فقط، وبأعلى إعدادات ممكنة يصل سعر الجهاز الى 8000 دولار أمريكي فقط، نعم الرقم كبير ماذا كنت تتوقع من جهاز خارق كهذا؟ الأسعار موجهة لشركات او أناس سيستعملون الجهاز في وظائف تجني عليهم ما يعوض ثمنه، اعني هذا ليس جهازك المكتبي الذي تستعمله في المنزل ليس هذا الجهاز المنزلي، بل هو جهاز شركات واستوديوهات ليستعملوه مما يبرر التسعير الخاص به، يمكنك القاء نظرة على التسعير والمواصفات عبر متجر Apple الإلكتروني بالطبع.