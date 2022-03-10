فيديو.. مواصفات هاتف سامسونغ Galaxy F23 5G

كتبت أسماء لمنور في الخميس 10 مارس 2022 04:09 مساءً - كشفت شركة سامسونغ عن هاتفها الذكي Galaxy F23 5G الجديد من الفئة المتوسطة.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن جهازها الجديد يمتاز بشاشة LCD قياس 6.6 بوصة وبدقة وضوح 1080 بيكسل ومعدل تنشيط صورة 120 هرتز ومحمية بزجاج Gorilla Glass 5 ضد الصدمات والخدوش.

مواصفات الجهاز

وينبض بداخل الهاتف الذكي الجديد المعالج كوالكوم Snapdragon 750G ثماني النوى مع بطاقة رسوميات Adreno 619 وذاكرة وصول عشوائي سعة 4 و6 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 128 جيجابايت، ويبدأ سعر الجهاز بنحو 200 دولار بحسب بعض مواقع بيع الهواتف المحمولة.

وتظهر الكاميرا الثلاثية المستطيلة على الجانب الخلفي، حيث تعمل الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجابيكسل والكاميرا واسعة الزاوية للغاية بدقة 8 ميجابيكسل وكاميرا الماكرو بدقة 2 ميجابيكسل، وتعمل كاميرا السيلفي بدقة 8 ميجابيكسل، وتشتمل باقة التجهيزات التقنية على بطارية سعة 5000 مللي أمبير ساعة، والتي يتم إعادة شحنها عن طريق منفذ USB-C بقدرة تصل إلى 25 وات.

ويعتمد الهاتف الذكي Galaxy F23 5G الجديد على واجهة المستخدم One UI 4.1، التي تستند إلى نظام التشغيل جوجل أندرويد 12، ويوجد مستشعر بصمة الأصابع على جانب الهاتف الذكي، الذي يزخر بفتحة لبطاقتي SIM وقارئ بطاقة الذاكرة microSD.

جالاكسي إس 22

وتشهد سلسلة هواتف جالاكسي الجديدة (إس 22) أغلى هواتف سامسونغ الكورية الجنوبية للإلكترونيات إقبالا كبيرا في الأسواق الرئيسية العالمية.

وذكر عدد من العاملين بمجال الهواتف المحمولة ووسائل الإعلام الأجنبية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات اليوم الإثنين إن عددا من العملاء الأمريكيين الذين تقدموا بالطلبات المسبقة لسلسلة “جالاكسي إس 22” في الولايات المتحدة، لم يتسلموا هواتفهم حتى يوم إطلاقها الموافق يوم 25 فبراير/شباط.

وتوقعوا أن يتسلم عديد من العملاء المنتج خلال شهر أبريل/نيسان المقبل بسبب تأخر عملية التسليم.

وتجاوزت الطلبات المسبقة لسلسلة “جالاكسي إس 22” في الهند، ثاني أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم، 70 ألف وحدة بعد مرور 12 ساعة من بداية تلقي الطلبات المسبقة، وتتلقى سامسونج الطلبات المسبقة في الهند حتى اليوم 10 آذار/مارس القادم.

وبلغت الحصة السوقية لسامسونغ في الهند 18% العام الماضي لتحافظ على المركز الثاني بعد شركة شاومي الصينية.

أكدت سامسونغ أن الكاميرات لموديلGalaxy S22 يمكنها التقاط صور ليلية شديدة الإضاءة وتثبيت مقاطع الفيديو، ويمكن للموديل Galaxy S22 Ultra التعرف على ما يصل إلى 10 أشخاص مختلفين أثناء تسجيل الفيديو من مسافة 5 أمتار، علاوة على تحديد أفضل مقطع في الصورة تلقائيا، وعلى غرار الموديل السابق يوفر هاتف سامسونج الفاخر زووم بصري 10x وزووم رقمي حتى 100x مع إمكانية تخزين الصور بصيغة RAW 16 بت وبدون فقدان البيانات.

ويتوافر الهاتف الذكي سامسونغ Galaxy S22 الجديد بذاكرة داخلية من 128 وحتى واحد تيرابايت.