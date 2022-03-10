ميزات هاتف شاومي الجديد “Redmi Note 11 Pro”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 10 مارس 2022 04:09 مساءً - أعلنتشركة ”شاومي“ الصينية لصناعة الهواتف الذكية، عن إطلاق هاتفها الجديد من سلسلة ”Redmi“ صديقة الميزانية والرائدة في الفئة الاقتصادية.

والهاتف الذي يحمل اسم ”Redmi Note 11 Pro“، يأتي بإصدارين أحدهما يدعم شبكات الجيل الخامس (5G) بترقيات وخصائص تميزه عن الطراز الأساسي، أطلقت عليه اسم ”Pro+“.

Redmi Note 11 Pro

يتميز الهاتف الجديد من ”شاومي“ بشاشة من نوع ”AMOLED“ مقاس 6.67 بوصة فائقة الدقة (1080 × 2400 بكسل) مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز ودقة سطوع 1200 شمعة في المتر المربع.

ويعمل هاتف ”Redmi Note 11 Pro“ – ثنائي شرائح الاتصال (Nano) – على نظام تشغيل ”Android 11“. ويتم تشغيل الهاتف بمعالج مقبول في الفئة السعرية، من نوع ”MediaTek Helio G96″، مقترنًا بسعة تصل إلى 8 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) من نوع ”LPDDR4X“.

ويأتي الهاتف مزودًا بسعة تخزين من نوع ”UFS 2.2“ تصل إلى 128 غيغابايت قابلة للتوسيع (تصل إلى 1 تيرابايت) عبر بطاقة microSD.

وتشمل خيارات الاتصال على الهاتف دعم شبكات الجيل الرابع (4G أو LTE) و“Wi-Fi“ و“Bluetooth v5.1″ و“GPS / A-GPS“ و“IR blaster“ و“NFC“ ومنفذ ”USB Type-C“ ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم.

ويتميز الهاتف الذكي بأجهزة استشعار مثل مقياس التسارع، ومستشعر الإضاءة المحيطة، والجيروسكوب، ومقياس المغناطيسية، ومستشعر القرب، وماسح ضوئي لبصمات الأصابع مثبت على الجانب.

ويحتوي هاتف ”Redmi Note 11 Pro“ على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السريع بقوة 67 وات، ويزن حوالي 202 غرام.

وفي ما يتعلق بالبصريات، يأتي ”Redmi Note 11 Pro“ مزودًا بإعداد رباعي للكاميرا الخلفية يضم مستشعرا أساسيا من نوع ”Samsung HM2“ بدقة 108 ميغابكسل مع فتحة عدسة f / 1.9، وكاميرا بزاوية عريضة بدقة 8 ميغابكسل بفتحة عدسة f / 2.2، إلى جانب كاميرا ماكرو 2 ميغابيكسل ومستشعرا بعمق 2 ميغابيكسل مع عدسات f / 2.2. ويحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابكسل، بفتحة عدسة f / 2.45.

وأطلقت شركة ”شاومي“ هاتف ”Redmi Note 11 Pro“ رسمياً مساء الأربعاء، في الهند، ويبدأ سعره من 17،999 روبية (حوالي 236 دولاراً) للطراز الأساسي ( 6 رام + 128 غيغابايت تخزين)، بينما متغير التخزين (8 رام + 128 تخزين) بسعر 19999 روبية (حوالي 262 دولاراً).

وسيتوفر الهاتف الذكي بخيارات ألوان ”Phantom White“ و“Star Blue“ و“Stealth Black“. وسيكون متاحًا للشراء في 23 مارس.

Redmi Note 11 Pro+ 5G

أما الإصدار الثاني من الهاتف، فيأتي بترقيات أخرى عن الطراز الأساسي، لكنه يتطابق معه في الشاشة ونظام التشغيل والواجهة والبطارية ونظام الكاميرا وعدد المنافذ، ويأتي ثنائي شرائح الاتصال أيضاً، لكنه يختلف فقط في المعالج.

ويعمل الهاتف مع معالج قوي ثماني النواة من نوع ”Snapdragon 695“ من شركة ”كوالكوم“ الأمريكية، مقترنا بسعة تصل إلى 8 غيغابايت رام من نوع ”LPDDR4X“. أما الاختلاف الثاني فهو دعم الهاتف لشبكات الجيل الخامس (5G).

ويبدأ سعر هاتف ”Redmi Note 11 Pro + 5G“ في الهند من 20،999 روبية (حوالي 275 دولاراً) لطراز 6 غيغابايت رام + 128غيغابايت تخزين، بينما متغير التخزين (8 رام + 128 تخزين) يأتي بسعر 22999 روبية (حوالي 300 دولار).

وسيكون الهاتف الذكي متاحًا أيضًا في خيار تخزين 8 رام + 256 تخزين بسعر 24999 روبية (حوالي 328 دولاراً).

وسيتوفر هاتف ”Redmi Note 11 Pro + 5G“ بخيارات ألوان ”Mirage Blue“ و“Phantom White“ و“Stealth Black“. وسيكون الهاتف متاحًا للشراء في 15 مارس الجاري.