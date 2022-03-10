تصريحات بايدن تمحو مكاسب بيتكوين.. أسعار العملات الرقمية تتراجع

كتبت أسماء لمنور في الخميس 10 مارس 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

تراجعت أسعار العملات الرقمية اليوم، الخميس لتمحو مكاسب أمس بعد تصريحات الرئيس الأمريكي بشأنها.

ووقع الرئيس الأمريكي “جو بايدن” أمس الأربعاء أمرًا تنفيذيًا بشأن الرقابة الحكومية على العملة المشفرة، يحث الاحتياطي الفيدرالي على استكشاف ما إذا كان يجب على البنك المركزي طرح عملته الرقمية الخاصة.

وقالت “جانيت يلين” وزيرة الخزانة الأمريكية، إن الأمر التنفيذي لـ”بايدن” يدعو إلى نهج منسق وشامل لسياسة الأصول الرقمية، وأن ذلك سيدعم الابتكار المسؤول الذي يمكن أن ينتج عنه فوائد كبيرة للبلاد والمستهلكين والشركات.

كما سيتناول النهج المخاطر المتعلقة بالتمويل غير المشروع وحماية المستهلكين والمستثمرين، ومنع التهديدات التي يتعرض لها النظام المالي والاقتصاد الأوسع نطاقًا.

وخلال الساعات القليلة الماضية، تراجعت العملات الرقمية بنحو 5.21%، وسجلت القيمة السوقية للعملات الرقمية مستويات 1.75 تريليون دولار.

وتتداول العملة الرقمية الأكبر والأشهر في العالم “بيتكوين” حتى كتابة التقرير عند 39248.45 دولارًا، مسجلة خسائر بقيمة 6.51%

أسعار العملات الرقمية اليوم

وتراجع سعر عملة إيثريوم Ethereum ETH بنسبة 5.66% مسجلًا 2599.56 دولار.

وهبط سعر الريبل XRP بنحو 2.27% إلى مستويات 0.7347 دولار.

ونزلت تيرا لونا LUNA/USD بنحو 0.91% لتسجل مستويات 95.98 دولار.

وخسرت كاردانو Cardano بنسبة 4.32% لتسجل 0.8084 دولار.

وفقد سعر سولانا Solana بنسبة 6.49% إلى مستوى 82.95 دولار.

وخسرت بولكادوت Polkadot بنسبة 4.44% إلى مستويات 17.07 دولار.

وهبطت دوج كوين DOGE/USD بنسبة 5.32% إلى مستويات 0.1165 دولار.