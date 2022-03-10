بعد “أبل”.. سوني توقف مبيعاتها في روسيا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 10 مارس 2022 01:09 مساءً - منذ 9 دقائق

تنضم Sony إلى Microsoft في وقف المبيعات الروسية بعد غزو البلاد لأوكرانيا، وأفادت CNBC بأن شركة Sony قد أوقفت جميع مبيعات أجهزة وبرامج PlayStation في روسيا، وقطعت الوصول إلى متجر PlayStation الرقمي وفقا لما نقله engadged.

ودعت الشركة إلى “السلام في أوكرانيا” وقالت إنها ستتبرع بمليوني دولار للمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالإضافة إلى منظمة إنقاذ الطفولة.

ويأتي القرار بعد أسبوع من دعوة نائب رئيس الوزراء الأوكراني ميخايلو فيدوروف مايكروسوفت وسوني لحظر اللاعبين الروس، وبعد أيام قليلة من توقف مايكروسوفت لجميع المبيعات في البلاد.

ووضعت Nintendo متجرها الإلكتروني الروسي في “وضع الصيانة”، ولكن ربما كان ذلك بسبب تجميد خدمة الدفع لمعالجة المشتريات التي تتم باستخدام الروبل.

وتوقف العديد من مطوري الألعاب الغربية عن بيع أعمالهم في روسيا، بما في ذلك Ubisoft و Take-Two و CD Projekt Red و EA و Activision Blizzard و Epic .

ومع ذلك، قد تكون خطوة Sony هي الأكثر ضررًا حتى الآن، حيث سيواجه اللاعبون الروس وقتًا أكثر صعوبة في توسيع مكتبات ألعابهم، ويمكنهم نسيان شراء جهاز PlayStation 5 بعيد المنال بالفعل .

وقد تشعر شركة Sony بالحدة عندما تهيمن على مبيعات وحدات التحكم الروسية (وفقًا لبيانات IDC)، ولكن قد لا يكون هناك الكثير من الخيارات العملية عندما يكون هناك الكثير من ضغوط الصناعة لاتخاذ موقف بشأن حرب أوكرانيا.