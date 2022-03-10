بالصورة: “أكتوكوبتر”.. طبق طائر للتخلص من الازدحام المروري

كتبت أسماء لمنور في الخميس 10 مارس 2022 10:09 صباحاً - منذ ساعة واحدة

يعاني السائقون حول العالم مشكلة الازدحام المروري، حيث أصبحت هذه المشكلة ظاهرة عالمية تجتاح عواصم العالم، وتسعى الدول دوماً إلى معالجتها بمختلف الحلول.

ويعتبر الازدحام المروري من أكثر المشاكل الشائعة حول العالم، حيث يتعرّض السائقون للاختناقات المرورية عند ذهابهم في الصباح الباكر إلى مراكز عملهم مما يسبّب لهم الانزعاج نتيجة اكتظاظ الطرق بالسيارات، وتبلغ هذه المشكلة ذروتها في العطل الرسمية ومواسم الأعياد.

في هذا المجال، تمكن مهندس ومتدرب على الطيران، أخيراً، من تطوير طبق طائر، يمكّن راكبه من الوصول لوجهته بعيداً عن زحام المرور.

واختبر المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة “زيفا أيرو”، ستيفن تيبيتس، وهي شركة ناشئة تتخذ من تاكوما في واشنطن مقرا لها، مركبته النموذجية “أكتوكوبتر” التي تعمل بالبطاريات.

وقال تيبيتس: “العملاء الذين نستهدفهم الآن هم أفراد الإسعافات الأولية والمسعفين الذين يكونون في حاجة إلى الوصول لمكان حادث ما، لعلاج الضحايا بأسرع ما يمكن”.

وأضاف أن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) عبرت أيضاً عن اهتمامها بالاختراع، وقال: “تواصل معنا أيضاً عدد من الأثرياء الذين يرغبون في الطيران من منازلهم المطلة على ضفاف بحيرة إلى المدينة، أو الإقلاع من على متن يخوتهم”.

وتهدف “زيفا أيرو” في نهاية المطاف إلى أن يكون هناك مركبة طائرة مستدامة في كل مرأب سيارات، ومن المرجح أن يكون سعر الطبق الطائر البالغ نحو 250 ألف دولار بعيداً عن متناول معظم العملاء في الوقت الراهن، لكن جوربير سينغ، مدير قسم التكنولوجيا بالشركة متفائل حيث يقول: “مع استمرار تحسن تكنولوجيا البطاريات، ستتحسن هذه المركبة وستصبح قادرة على فعل المزيد مستقبلاً”.