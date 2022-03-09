تعرف على خدمة جوجل للرسائل بديل iMessage على اندرويد

iMessage واحدة من أهم خدمات شركة Apple تقدمها ضمن خدماتها العديدة التي تحصل عليها عندما تشتري جهاز ايفون او جهاز ايباد، الكثير من المستخدمين يستعملون هذه الخدمة بسبب انتشارها وبسبب سهولة استعمالها في التراسل بين أجهزة ايفون وبعضها البعض، في هذا المقال سنتحدث عن خدمة الرسائل الخاصة بجوجل والتي تقدم نفس مميزات iMessage على هواتف اندرويد وسنتحدث حول كيفية استعمالها وتفعيلها على هاتفك.

جدول المحتويات

وجود بدائل للـ iMessage

ليس جديدًا ان تقدم الشركات بدائل لخدمة التراسل الخاصة بـApple، اعني ان هناك الكثير من الشركات التي اهتمت بتقديم خدمات تراسل منافسة لهذه الخدمة، مثل واتساب فهو في الأساس تطبيق للتراسل عن طريق الإنترنت بحيث تستغل شبكة الانترنت الخاصة بك في ارسال كل الرسائل التي تريد الى صديقك او عائلتك، كذلك فيسبوك ماسنجر يمكن ان تعتبره بديلًا أيضًا، لكن معضلة هذه التطبيقات انها ليست مُجمعة في مكان واحد مع باقي رسائل الـSMS على هاتفك، جوجل تقدم لنا هذه الميزة عن طريق تطبيق الرسائل الخاصة بها فدعنا نتحدث عن هذا الأمر.

ماذا تحتاج؟

تطبيق جوجل للرسائل ويجب ان يكون هو تطبيق الرسائل الافتراضي لديك

نظام اندرويد 7.0 او احدث منه

اتصال بالإنترنت

تفعيل خدمة جوجل للرسائل

افتح اعدادات تطبيق جوجل للرسائل

ادخل للإعدادات العامة General

اختر Chat features

فعل اختيار Enable chat features

مثل واتساب وتيليجرام سيأخذ التطبيق بعض الوقت لتأكيد رقمك وتفعيل الخدمة

بعد تفعيل الخدمة ستظهر لك بالشكل التالي

يمكنك الآن التراسل مع من يستعمل نفس هذه الخدمة وستجد لون الرسائل الخاصة بهذه الميزة مختلفًا عن لون باقي رسائل SMS

رسائل الـRCS والـSMS

الفكرة ما بين استعمال رسائل SMS العادية ورسائل RCS مثل iMessage وغيرها ليس أمرًا جديدًا، منذ ان اطلقت Apple الميزة ونحن في انتظار ميزة او تقديم خدمة رسائل نصية عن طريق الإنترنت، وهذا ما توفره تطبيقات مثل WhatsApp و Telegram، أعني جوجل تبدو متأخرة بعض الشيء بهذه الميزة، لكن ان كنت من الناس الذين يريدون تجميع كل رسائلهم في مكان واحد فخدمة جوجل ستبدو مميزة جدًا عندما تستعملها، اذا تحدثت عن نفسي فانا لن اترك تطبيق Telegram او WhatsApp من أجل هذه الخدمة وسأكتفي بالتطبيقين في المحادثات النصية.