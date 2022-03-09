أهم 6 إعلانات في مؤتمر Apple الأخير

أعلنت شركة Apple منذ عدة أيام عن إقامتها لمؤتمر جديد في 8 مارس 22- أي بالأمس – تحت إسم ويحوي إسم المؤتمر هذا بكونه يركز بشكل كبير على أداء معالجات الشركة وأجهزتها وتقديم أجهزة جديدة تتفوق على الأجيال القديمة في الأداء.

وقدمت Apple مجموعة جديدة من الأجهزة بمعالجات جديدة ذات أداء أفضل من الأجهزة القديمة، وكان هذا الحال مع أجهزة آيفون SE 5G الجديدة والجيل الخامس من أجهزة آيباد آير، كما أن الشركة لازلت ترى المزيد من الإمكانيات في معالجها الأخير M1، وبالتالي قدمت النسخة الأحدث من المعالج والتي تعتبر الأقوى حتى يومنا هذا تحت إسم M1 Ultra وذلك في حواسيب Mac Studio الجديدة والموجهة خصيصًا للعاملين في المونتاج وصناعة الفيديو بشكل عام.

جدول المحتويات

هواتف iPhone SE 5G الجديدة

لم تقم Apple بتطوير شكل هواتف iPhone SE الاقتصادية هذه المرة، ولكن قامت بتقديم نسخة جديدة من الهاتف تدعم شبكات 5G للتماشى مع باقي هواتف الشركة، بالإضافة إلى تقديم معالج جديد يعتبر الأقوى حاليًا من آبل وهو معالج A15.

وبالتالي فإن هاتف iPhone SE 5G الجديد من آبل يأتي بمعالج آيفون 13 ويقدم الأداء نفسه ويدعم التحديثات نفسها لأطول فترة ممكنة من عمر الجهاز.

ويعتبر الهاتف بهذا السعر واحدًا من أقوى الهواتف المتوسطة والتي تقدم أداءً قريبًا من الهواتف الرائدة في مختلف جوانب الهاتف، كما أن iPhone SE 5G يأتي بمستشعر كاميرا قريب من هواتف آيفون 13 باستثناء وجود العدسة واسعة الزاوية.

لذلك فإنك تحصل على نفس جودة الصور وأداء الألعاب والفيديو مع هاتف iPhone SE 5G ذو ال430 دولار مقارنةً بهاتف آيفون 13 ذو ال800 دولار تقريبًا، ولكن لا يدعم الهاتف الجديد تقنية MagSafe المميزة من آبل.

جهاز iPad Air من الجيل الخامس من Apple

يعتبر هذا الجهاز مفاجأة الحفل الحقيقية، حيث يقدم ميزات وإمكانيات لا تنافس مقارنةً مع سعره المميز، حيث أصبحت الآن تحصل على معالج M1 مع كاميرا أمامية جديدة مجهزة لمحادثات الفيديو الطويلة مع خاصية Center Stage المميزة بسعر 500 دولار تقريبًا.

وبالتالي أصبح هذا الجهاز الاختيار المثالي لمن يرغب في الحصول على القوة معالج أجهزة iPad Pro 2021 ولكن بأقل سعر ممكن، ويظل الفارق الوحيد هو دعم تقنية Promotion في الشاشة، ويدعم iPad Air أيضًا استخدام قلم آبل مباشرةً عبر الجهاز بالإضافة إلى دعم جميع الطرفيات مثل لوحة المفاتيح وغيرها من مختلف الشركات.

وحصل الجهاز أيضًا على منفذ USB C جديد يعمل بضعف سرعة المنفذ القديم الموجود في أجهزة آيباد آير من الجيل الرابع وذلك بفضل المعالج الجديد وتطوير المنفذ نفسه، ويبدأ بيع الجهاز في 11 مارس القادم بسعر 600 دولار تقريبًا.

ألوان جديدة لهواتف iPhone 13

أعلنت Apple أيضًا عن إطلاقها لمجموعة ألوان جديدة من هواتف آيفون 13، وتأتي هذه الألوان بدرجات مختلفة من اللون الأخضر، ويمكنك الحصول على هذه الألوان الجديدة في جميع هواتف آيفون 13 بدايةً من نماذج Mini وحتى Pro Max مع اختلاف درجاتها، ويبدو أن درجة اللون في iPhone 13 Pro Max تشبه درجة اللون في iPhone 11 Pro Max الذي صدر منذ عدة أعوام.

حواسيب Mac Studio

لازلت Apple تعمل على تطوير معالجات M1 الخاصة بها وتقديم أفضل أداء وتطور ممكن لهذه المعالجات بشكل مستمر ودون النظر إلى عمر المعالج، حيث قامت أمس بالإعلان عن النسخة الأحدث والأقوى من معالجها والتي تأتي تحت إسم M1 Ultra، وهي تأتي بعدد أنوية داخلية يصل إلى 20 نواة مع 64 نواة رسومية أيضًا.

وتأتي هذه الحواسيب لتشغل المساحة بين حواسيب Mac Mini و Mac Pro من الشركة، حيث تستخدم الشركة تصميمًا قريبًا للغاية من تصميم Mac Mini ولكن بارتفاع أعلى قليلًا وتبريد أقوى بالطبع ليتمكن من التعامل مع قدرة المعالج الكبيرة.

ويستخدم الجهاز مجموعة من أحدث وسائل ومنافذ الاتصال المعتادة والتي قد تحتاجها في حاسوب مثل هذا، حيث تجد حوالي 6 منافذ USB C موزعة في الجهاز مع منفذ SDXC لقراءة بطاقات الذاكرة ومدخل طاقة منفصل وليس USB C، بالإضافة إلى وجود منفذ USB معتاد بالحجم العادي مع منفذ HDMI لتوصيلها بالشاشات المختلفة.

ويأتي الجهاز بتشكيلة مختلفة من المساحات للذاكرة العشوائية والأقراص الصلبة، حيث تصل الذاكرة العشوائية فيه إلى 128 جيجابايت و 8 تيرابايت في ذاكرة التخزين.

شاشة Apple Studio Display

أعلنت Apple أيضًا عن شاشة جديدة تحت اسم Studio Display وهي موجهة للمستخدمين الذي يبحثون عن شاشة ذات أداء قوي ودقة ألوان مرتفعة ولكن لا يرغبون في دفع الكثير من الأموال للحصول على شاشة Pro Display XDR.

وتأتي الشاشة بحجم 27 بوصة تقريبًا مع دقة عرض 5k، وهي من نوع LCD، وترفق الشاشة مع حامل خاص بها يأتي مدمجًا في العلبة الخاصة بها، وبعكس شاشة Pro Display XDR، فإن الشاشة تأتي مزودة بكاميرا داخلية بحجم 12 ميجابكسل مع دعم كامل لتقنية Center Stage لمحادثات الفيديو، كما تجد فيها ثلاثة مايكروفونات داخلية مع 6 سماعات خارجية لتكبير الصوت.

وتجد أيضًا ثلاثة منافذ USB C ومنفذ USB Thunder Bolt 4 لنقل البيانات بشكل سريع وتزويد الشاشة بالطاقة، وتبدأ عملية بيع هذه الشاشة في 18 مارس الجاري بسعر 1600 دولار تقريبًا.

إطلاق تحديث iOS 15.4

أعلنت Apple أيضًا أنها تطلق التحديثات الجديدة لأجهزتها المختلفة تحت إسم iOS 15.4 خلال الإسبوع القادم لجميع الأجهزة، وذلك يعني أننا نرى تحديث MacOS 12.3 أيضًا.

وتعتبر الميزة الأهم في هذا التحديث أنك تستطيع فتح بصمة الوجه الخاصة بالهاتف أثناء إرتداء قناع الوجه دون الحاجة لخلعه، كما تدعم حواسيب ماك مع التحديث الجديد استخدام أذرع التحكم الخاصة بأجهزة PS5 واستخدام جميع مميزاتها.

اقرأ ايضًا هل نسيت كلمة سر Apple ID ؟ قم بتحميل هذا التطبيق !